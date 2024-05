Giovane operaio precipitato a Salemi. Le prime immagini

11/05/2024 18:01:00

Arrivano le prime immagini da Contrada Ranchibilotto, nel territorio del Comune di Salemi, sulla strada provinciale 29, dove è avvenuto l'ennesimo incidente mortale sul lavoro in Sicilia. Un giovane operaio di 33 anni è morto, cadendo dall'altezza di 120 metri, mentre faceva dei lavori di manutenzione in una pala eolica.

Le immagini che vedete sono state fornite dai Vigili del Fuoco, che sono arrivati sul luogo dell'incidente con due squadre. Il corpo del povero tecnico è sospeso a circa 49 metri di altezza.

"Un altro morto di lavoro in Sicilia. Mentre ancora piangiamo i 5 operai scomparsi a Casteldaccia questo pomeriggio un giovane ha perso la vita precipitando da una pala eolica a Salemi, in provincia di Trapani. Ma come si può accettare che un padre di famiglia esca da casa per guadagnarsi il pane e non faccia più rientro? Ora basta, bisogna garantire la sicurezza e la salvaguardia dei lavoratori. Il Governo si attivi subito". Lo dice il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, nel pomeriggio a Castelvetrano con la segreteria Elly Schlein.