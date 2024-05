Cani in festa a Marsala

11/05/2024 17:41:00

Marsala si prepara a festeggiare i suoi amici a quattro zampe con l'evento "Cani in Festa", organizzato dalla Dirigenza Regionale per la Sicilia della Guardia Agroforestale Italiana in collaborazione con l’Associazione Randagi del Sud e il patrocinio del Comune di Marsala. L'appuntamento è fissato per Domenica 12 Maggio 2024, dalle ore 14.00 alle ore 19.00, presso l’area Sutana di Contrada Fontanelle.

L'evento si aprirà con la presentazione di alcuni cani che vivono in canile da anni e che sono in cerca di una nuova famiglia. Seguirà un momento di intrattenimento musicale con un gruppo locale che promette di allietare il pomeriggio con della buona musica. Per gli amanti delle delizie locali, non mancherà la casetta Bar, dove sarà possibile assaporare le famose Cassatelle di Salemi.

L'evento vede anche la partecipazione di note associazioni come OIPA, ENPA e LIDA, che collaborano per la riuscita della festa. "Cani in Festa" non è solo un'occasione per trascorrere un pomeriggio all'insegna del divertimento e della buona musica, ma anche un'opportunità per sensibilizzare la cittadinanza sulla situazione dei cani randagi e sulla loro adozione.