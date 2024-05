Valderice, stanziati 34milioni per il porto di Bonagia

16/05/2024 22:00:00

Il porto di Bonagia diventerà realtà, sono stati stanziati 34 milioni di euro per il progetto, inserendolo nella programmazione regionale dei Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027.

"Un risultato storico per il nostro territorio", dichiara il Sindaco di Valderice, Francesco Stabile. "Dopo trent'anni di attesa, finalmente possiamo dire che il porto sarà realizzato. Sarà un volano economico di prim'ordine per tutta la provincia di Trapani".

Il finanziamento è stato ottenuto grazie alla "continua e proficua collaborazione con il Governo Nazionale e con i vertici del Governo Regionale", sottolinea Stabile. Stabile ringrazia il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, e l'Assessore Regionale, Mimmo Turano, "per aver sostenuto e voluto il Porto di Bonagia tra le opere strategiche da realizzare in Sicilia".

"Un impegno politico preciso e puntuale mantenuto con la mia comunità", conclude Stabile. "Abbiamo dimostrato la capacità di promuovere e difendere le necessità e gli interessi della nostra comunità".

I lavori per la realizzazione del porto inizieranno a breve. "Siamo certi del lavoro svolto", afferma Stabile. "Insieme alla mia Amministrazione continueremo a seguire le procedure per raggiungere al più presto il momento della posa della prima pietra. Valderice merita il meglio!".

E sull'assegnazione del finanziamento per la realizzazione del porto turistico di Bonagia interviene Giuseppe Bica, deputato di Fratelli d'Italia all'ARS: "Sono particolarmente legato a questo progetto che è nato negli anni '90 sotto l'egida del Patto Territoriale Trapani Nord, di cui ero presidente. Il finanziamento di 34 milioni di euro rappresenta una pietra miliare per la nostra comunità e siamo determinati a procedere con le necessarie procedure per avviare i lavori quanto prima." La delibera della Giunta regionale, su indicazione dell’Assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò, includerà il porto di Bonagia tra le opere prioritarie per i fondi FSC, confermando così l'impegno politico a favore dello sviluppo della provincia.

Bica continua: "Mi complimento con il sindaco di Valderice per il risultato raggiunto. Il suo impegno e la sua leadership hanno contribuito in modo significativo a portare questo importante progetto a compimento." Il porto turistico di Bonagia rappresenta un importante passo avanti per la crescita economica e il potenziamento del settore turistico nella regione, offrendo nuove opportunità di sviluppo e attrattiva per investimenti nel territorio.