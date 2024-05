Nozze vip a Mazara per Guenda Goria e Mirko Gancitano

16/05/2024 16:41:00

Mazara del Vallo si è trasformata nel palcoscenico di un evento da favola con le nozze di Guenda Goria e Mirko Gancitano, celebrando il loro amore in una cerimonia ricca di emozioni e tradizioni. L'atteso matrimonio vede la coppia, insieme da tre anni, unirsi in matrimonio nella cattedrale del Santissimo Salvatore, nello stesso giorno che ha segnato il loro primo incontro tre anni fa.

Guenda, figlia dei noti Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, e incinta di sette mesi, dice "sì" al suo compagno in una giornata carica di simbolismo e festeggiamenti. La serenata di Mirko sotto il balcone di Guenda, accompagnato da una band in stile siciliano, ha dato il via alle celebrazioni che hanno preceduto il grande giorno, segnando l'inizio di una festa memorabile.

Il matrimonio, definito da Guenda come "nozze del sud",vede la partecipazione di 350 invitati, tra cui volti noti del mondo dello spettacolo come Alex Belli, Delia Duran e Federico Fashion Style. La madre dello sposo ha rivelato curiosi dettagli su Maria Teresa Ruta, arrivata con ben 35 bagagli per l'occasione, sottolineando l'atmosfera vivace e gioiosa che ha caratterizzato l'evento.

I festeggiamenti sono un vero tributo alla cultura siciliana, con un ricevimento all'insegna delle tradizioni locali: da isole gastronomiche dedicate al tonno e al gambero a esibizioni di artisti locali come Andy dei Bluvertigo e il gruppo folkloristico Sicilia Bedda, ogni dettaglio è stato pensato per celebrare la ricchezza culturale dell'isola.

Nonostante il grande interesse, i dettagli sull'abito di Guenda sono rimasti un delizioso mistero fino all'ultimo, con anticipazioni che promettevano un look nuziale elegante e raffinato, adatto a valorizzare il suo stato di dolce attesa.