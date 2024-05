Inquinamento alla Riserva delle Saline di Trapani e Paceco, condannati in otto

17/05/2024 16:18:00

In un capitolo conclusivo di una lunga battaglia legale, il Tribunale di Trapani ha emesso sentenze di condanna contro otto persone e due società, responsabili di gravi danni ambientali nelle vicinanze della Riserva Naturale Orientata delle Saline di Trapani e Paceco. Questa zona, nota per la sua importanza ecologica, è stata per anni il teatro di uno sfruttamento illegale e dannoso del territorio.

Gli imputati, che hanno optato per il patteggiamento, sono stati riconosciuti colpevoli di aver creato una vasta discarica abusiva proprio accanto alla riserva, avvelenando l'area con rifiuti di ogni genere, da mobili e elettrodomestici a pneumatici e materiale edile, molti dei quali venivano regolarmente incendiati, producendo densi fumi neri e contaminando l'ambiente circostante.

Le indagini (delle quali abbiamo parlato qui) avviate dalla Capitaneria di Porto di Trapani, hanno svelato una rete di illegalità che ha visto l'invasione di pubblici terreni e la gestione illecita di rifiuti. Questo caso di inquinamento ambientale ha incluso anche il trasporto e lo smaltimento illegale di rifiuti, con conseguenze devastanti per l'ecosistema locale.

Le pene stabilite comprendono reclusioni sospese, significative multe e, crucialmente, la confisca delle aree coinvolte con l'obbligo di ripristino dei territori inquinati. Questo ultimo aspetto è stato particolarmente elogiato dal WWF Italia, Ente Gestore della Riserva Naturale regionale, che ha visto in queste azioni una "vera vittoria per il territorio e per l'ecosistema protetto delle saline."

Il caso ha messo in luce non solo la fragilità dei nostri ecosistemi protetti ma anche la necessità imperativa di salvaguardarli attivamente. La sentenza ribadisce un principio fondamentale nella tutela ambientale: chi inquina, paga. L'obbligo di bonifica imposto è un chiaro segnale che la responsabilità ambientale è imprescindibile e che le conseguenze dell'abuso ambientale hanno ripercussioni legali severe.