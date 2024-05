TrapanIncontra, al Chiostro di San Domenico ospite Sigfrido Ranucci

17/05/2024 11:44:00

Il giornalista, autore e conduttore televisivo Sigfrido Ranucci sarà ospite della rassegna letteraria "TrapanIncontra"

al Chiostro di San Domenico il 20 maggio alle 18:00. Ranucci, noto per la sua lunga esperienza in Rai e per la conduzione del programma televisivo di inchiesta "Report" su Rai3, presenterà il suo libro "La Scelta", scritto in collaborazione con Nicola Biondo e pubblicato da Bompiani.

"La Scelta" offre un autoritratto intenso di un uomo che si confronta costantemente con le pressioni della realtà, ponendosi la domanda fondamentale: "Qual è la scelta giusta?". Ranucci, con il suo impegno per la legalità e la giustizia sociale, trova ogni volta la risposta per mantenere la promessa fatta al suo pubblico.

L'evento rappresenta un'opportunità unica per il pubblico di Trapani di incontrare e ascoltare Sigfrido Ranucci mentre condivide la sua esperienza e il suo lavoro giornalistico.

La rassegna “TrapanIncontra” è organizzata dal Comune di Trapani – Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca Fardelliana, con la direzione editoriale a cura del giornalista e scrittore Giacomo Pilati, e fa parte della Rete dei Festival Letterari della provincia di Trapani.