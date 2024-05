17/05/2024 02:00:00

Nessuna bandiera blu per le spiagge della provincia di Trapani. Era prevedibile, purtroppo. Spiagge sporche, spazzatura ovunque, siti archeologici chiusi e invasi dalle erbacce, inquinamento atmosferico insostenibile da parte delle autovetture, tratti di costa dello Stagnone inaccessibili a causa di recinzioni e muri. E per finire, automobili parcheggiate sulla battigia, anche all'interno della "riserva".

C'è tanto da fare per le amministrazioni comunali del trapanese. Senza bellezza e senza educazione ambientale, non si potranno mai ottenere le bandiere blu e, di conseguenza, il turismo non potrà decollare.

Roberto Palazzi