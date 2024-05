18/05/2024 19:00:00

La Protezione civile regionale ha pubblicato, nella giornata di oggi, l’avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 di domani, 19 maggio 2024, e per le successive 24 ore. In tutta l’Isola è previsto un livello di allerta classificato come arancione.

Non siamo ancora in estate ma già alcuni incendi estivi hanno interessato diverse parti della Sicilia tra i quali alcuni nel trapanese, quello di Castellammare del Golfo, dove sono andati in fumo 130 ettari di macchia mediterranea.

Incendio che si è poi scoperto, è stato causato da un anziano che bruciava degli arbusti sul suo terreno e non è stato prudente visto che c'era vento. E altri incendi invece si sono verificati a Pantelleria.