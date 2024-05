Frontale in Sicilia, muoiono il presidente di Sicindustria Caltanissetta e un giovane di 22 anni

18/05/2024 19:50:00

Tragedia a Gela: muoiono l'imprenditore Lorefice e un giovane operaio in un incidente stradale

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la zona industriale di Gela questa mattina, portando via due vite: quella di Domenico Lorefice, 61 anni, stimato imprenditore gelese e presidente di Sicindustria Caltanissetta, e di Kevin Provinzano, 22 anni, giovane operaio che lavorava alla Ergo.

L'incidente si è verificato questa mattina, l'auto di Lorefice, una Dacia, si è scontrata frontalmente con un'altra vettura. Le cause del sinistro sono ancora da accertare, ma la violenza dell'impatto non ha lasciato scampo alle due vittime.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre i corpi dalle lamiere accartocciate delle auto. Presenti anche i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.

La notizia della scomparsa di Domenico Lorefice ha gettato nel dolore la comunità gelese. Lorefice era una figura di spicco nel panorama economico locale, da oltre cinquant'anni impegnato nella sua azienda, la Lorefice & Ponzio, specializzata nella lotta all'inquinamento marino da idrocarburi.

Assunto alla guida di Sicindustria Caltanissetta solo a gennaio 2023, in passato aveva anche ricoperto il ruolo di presidente del Comitato della Piccola Industria nisseno. Profondo cordoglio anche per la tragica scomparsa di Kevin Provinzano, un giovane operaio che lavorava alla Ergo, azienda leader nella produzione di gas industriali.

L'intera città di Gela e la Sicilia si stringono al dolore delle famiglie delle due vittime in questo tragico giorno di lutto. La scomparsa di Domenico Lorefice e Kevin Provinzano rappresenta una perdita immensa per la comunità e per il mondo del lavoro.