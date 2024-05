18/05/2024 22:10:00

Auto a muro in via Roma a Marsala, una donna finisce in ospedale. Al volante di una Fiat Panda, la guidatrice ha perso il controllo del mezzo - forse ha bevuto un po' troppo - finendo all'angolo con la via Francesco Angileri e sul muro di un negozio di abbigliamento.

La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso del "Paolo Borsellino". Sul posto anche i carabinieri di Marsala.