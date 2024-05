20/05/2024 18:00:00

Prima l'incredibile gaffe sulla siccità in Sicilia, ora il ministro Lollobrigida annuncia il G7 a Siracusa. "Per fortuna quest’anno la siccità ha colpito alcune zone del Sud e la Sicilia in particolare". Così aveva detto qualche settimana fa il ministro dell’Agricoltura in Parlamento.

Ora con un video sulla sua pagina facebook ricorda che da tempo aveva deciso di fare il G7 a Ortigia, l'antica isola di Siracusa. «Dal G7 in Sicilia alle misure straordinarie che stiamo predisponendo per il Mezzogiorno. Alle chiacchiere rispondiamo con i fatti". Così esordisce il ministro dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Francesco Lollobrigida in un videomessaggio su Facebook. "Per il G7 Agricoltura ho scelto proprio la Sicilia, in particolare l’isola di Ortigia all’interno della straordinaria città di Siracusa, dove si incontrano mare, produzione agricole, storia, tradizione e qualità. La Sicilia per me era il luogo ideale. il simbolo dell’Agricoltura e della pesca italiana. Sarà il primo G7 con la pesca inclusa nell’agenda politica. Mentre altri strumentalizzavano un lapsus, mentre loro chiacchieravano, noi continuavamo a lavorare; io il collega Musumeci stanzieremo fondi straordinari per i nostri allevatori e i nostri agricoltori siciliani. In queste ore è in pubblicazione il decreto che aumenta le quote tonno per i pescatori delle marinerie locali».