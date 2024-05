21/05/2024 10:45:00

Incidente stradale a Campobello di Mazara. Una maestra è morta dopo essere stata travolta da un'auto mentre stava attraversando la strada per entrare a scuola.

L'incidente è avvenuto nei pressi dell'Istituto per Geometri, dove c'è il plesso distaccato della scuola elementare della città. La donna, Ninfa Indelicato, di 64 anni, di Campobello di Mazara, stava per andare a scuola quando è stata centrata in pieno da un furgone, condotta da un anziano.

Ninfa Indelicato è stata subito soccorsa e trasferita all'ospedale di Castelvetrano in codice rosso, ma è morta poco dopo.