Vandali e ladri in azione a Petrosino e Mazara 

21/05/2024 15:04:00

Nuovo furto di cavi a Petrosino, il Sindaco:“collaboriamo con gli inquirenti per individuare i responsabili”

Dopo i recenti episodi in via Gazzarella e via Trapani, Petrosino è stata colpita da un nuovo furto di cavi lungo la via Marsala.

Questi atti non sono solo crimini contro la proprietà, ma attacchi alla nostra infrastruttura che causano disagi e interruzioni dei servizi essenziali.

“Abbiamo già provveduto a sporgere denuncia per questi furti alla stazione dei Carabinieri di Petrosino. Agiremo con determinazione per contrastare questa forma di criminalità e proteggere il nostro territorio, dichiara in sindaco Anastasi. Continuiamo a collaborare attivamente con le forze dell'ordine e le autorità competenti per individuare i responsabili.”

MAZARA. "Questa notte, la nostra comunità è stata sconvolta da un atto ignobile e deplorevole. La Scuola Borsellino-Aiello di piazza Veneranda è stata vittima di un assalto da parte di ladri che hanno devastato l'edificio scolastico in via San Michele. Tre grate sono state divelte e scardinate, le finestre e le vetrate sono state sfondate", a denunciare l'accaduto è il sindaco Salvatore Quinci.

"Esprimo la mia più ferma condanna per questo atto vile e codardo. Attaccare una scuola, luogo di formazione e crescita per i nostri giovani, è un gesto che colpisce il cuore della nostra comunità. La scuola rappresenta il futuro e la speranza della nostra città, e un atto del genere è un attacco diretto a tutti noi", prosegue Quinci.

"Le telecamere di sorveglianza consentiranno alle forze dell'ordine di individuare e assicurare alla giustizia i responsabili di questo atto ignobile". aggiunge il sindaco di Mazara del Vallo.

"Ribadisco il mio impegno e quello di tutta l'amministrazione comunale nel garantire la sicurezza e la tutela delle nostre strutture educative. La nostra risposta sarà ferma e decisa, perché un attacco alla scuola è un attacco al futuro di Mazara del Vallo", conclude il sindaco.