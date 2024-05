21/05/2024 16:55:00

Sull'Orchestra Sinfonica Siciliana (Foss) che naviga in acque agitate, con le dimissioni di due membri del Consiglio di Amministrazione (su quattro rimasti) e la decadenza del Cda - ne abbiamo parlato qui - interviene la deputata regionale del M5S Roberta Schillaci.

"Quella che dovrebbe essere un’eccellenza del panorama artistico nazionale è mortificata dai capricci dei partiti. Chiediamo la ricostituzione del Cda della FOSS per una gestione adeguata dell'ente che ha un estremo bisogno di normalità”.

La deputata del Movimento ha depositato una richiesta di audizione in commissione Cultura Formazione e Lavoro all’ARS per trattare le problematiche che affliggono la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, dal precariato degli artisti alle dimissioni di alcuni componenti del CDA che hanno portato alla decadenza di tutto l'organismo, alle dimissioni dello stesso direttore artistico.



“Si tratta di un terremoto frutto degli equilibri politici in seno al centrodestra siciliano. L’arte non può essere oggetto di compravendita partitica. Lo ribadiamo da mesi, oggi una presa di posizione della Regione non è più derogabile. Subito un audizione all’ARS per fare chiarezza, dare serenità agli artisti e normalizzare la gestione” - conclude Schillaci.