21/05/2024

Continua ad essere invaso dai rifiuti il marciapiede della via Convento San Francesco di Paola a Trapani. Come potete vedere dalla foto inviata dal nostro lettore Paolo, si trova di tutto: materassi, comodini, mobili, vetro.

"Vi segnalo che prosegue allegramente, nell'assoluta inerzia dell'amministrazione comunale, il "bazar del baratto" in via Convento San Francesco di Paola", ci scrive il lettore.

Su tp24 abbiamo già scritto diverse volte sull'abbandono di rifiuti in questa via Trapanese, ma a distanza di mesi la situazione, nonostante le segnalazioni, non cambia e il degrado e i rifiuti aumentano.

