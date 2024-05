I fatti del 22 Maggio 2024: torna il redditometro, Crosetto sta male, Mori ancora indagato

22/05/2024 06:36:00

E' il 22 Maggio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei giornali.

• A sorpresa torna il redditometro. Osteggiato da tutta la maggioranza è stato reintrodotto dal viceministro Maurizio Leo (Fdi), che dopodomani in Cdm dovrà spiegare la sua mossa

• A tre settimane dal voto Rassemblement National rompe con Afd. Le Pen prende le distanze dall’estrema destra tedesca per guadagnare voti i patria e costruire un nuovo gruppo sovranista in Ue (con Meloni?)

• Domani la procura di Genova ascolterà Giovanni Toti. Il presidente della regione dovrà spiegare i 74mila euro donati da Spinelli, i 55mila che sono finiti sul suo conto, il rinnovo trentennale della concessione del Terminal Rinfuse, etc. Intanto il Consiglio regionale ha dato il via libera alla diga e il Tar ha detto no alla riduzione del perimetro del parco nazionale di Portofino

• Durante il Consiglio supremo di Difesa, Guido Crosetto s’è sentito male. Ora è ricoverato per accertamenti al San Carlo di Nancy di Roma. Anche a febbraio il ministro era finito in ospedale. Gli era stata diagnosticata una pericardite

• Mario Mori è di nuovo indagato per le stragi del 1993. Le accuse sono: strage, associazione mafiosa e associazione con finalità di terrorismo internazionale ed eversione dell’ordine democratico». Solidarietà da Mantovano e Crosetto

• Lo sciopero dei taxi è riuscito. I sindacati minacciano una nuova mobilitazione di 48 ore. Il 27 maggio ci sarà il tavolo con il governo





• Continua l’emergenza terremoto ai Campi Flegrei: 150 scosse in cinque ore e 46 famiglie evacuate. Oggi la premier Meloni presiederà un vertice a Palazzo Chigi

• I russi hanno dato il via alle esercitazioni nucleari ai confini con l’Ucraina. Ma per Zelens’kyj ci sono due buone notizie: il G7 si prepara a dare 50 miliardi a Kiev e a giugno si terrà la conferenza per l’adesione dell’Ucraina e della Moldavia all’Ue

• Decine di migliaia di persone hanno pianto ai funerali di Ebrahim Raisi. Ma chi lo sta contestando finisce in carcere

• La richiesta di emettere un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha spaccato l’Ue

• Domani Graceland potrebbe finire all’asta. A meno che il nipote di Elvis non dimostri che i creditori di sua madre Lisa Marie, morta a gennaio del 2023, siano degli impostori

• A via Veneto Gérard Depardieu ha dato tre cazzotti al fotografo Rino Barillari. Non voleva essere paparazzato in compagna di una bella donna.

• Sam Altman ha rubato la voce di Scarlett Johansson per dare la parola a ChatGpt

• Fedez, per evitare la denuncia, avrebbe pagato Cristiano Iovino

• L’ex ad della Fondazione Milano-Cortina 2026, Vincenzo Novari, l’ex responsabile dei processi innovativi Massimiliano Zuco e l’imprenditore Luca Tamassini sono indagati per corruzione e turbativa d’asta. Anche la scelta del logo delle Olimpiadi sarebbe stata pilotata

• Alessia Pifferi, condannata all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, ha iniziato lo sciopero della fame

• Poga─Źar domina anche la sedicesima tappa e conquista il quinto successo personale del suo Giro

• È scaduto alle 17 di ieri pomeriggio il termine per pagare il debito di 380 milioni a Oaktree e a meno di sorprese dell’ultim’ora, la proprietà dell’Inter è passata in mani americane

• Dopo il miracolo in A, Claudio Ranieri lascia il Cagliari e il calcio

• Jannik Sinner è volato a Parigi. Spera di poter giocare e diventare numero 1 del ranking.

• Un volo della Singapore airlines è stato costretto a un atterraggio di emergenza a Bangkok. Ha perso 1.900 metri di quota a causa di una turbolenza. Un passeggero è morto di infarto. I feriti sarebbero una quarantina

Titoli

Corriere della Sera: Redditometro, alleati divisi

la Repubblica: Fondi neri sul conto di Toti

La Stampa: Il redditometro spacca il governo

Il Sole 24 Ore: Redditometro, ecco le nuove regole

Avvenire: Un’Italia da ricucire

Il Messaggero: Il caso del Redditometro / Controlli con più garanzie

Il Giornale: Nuovo redditometro / Cambiano i controlli

Leggo: Intelligenza artificiale, Sos lavoro

Qn: Senza tregua

Il Fatto: Stragi, indagato Mori: / governo a gamba tesa

Libero: Nasce la nuova destra

La Verità: Botte da orbi tra compagni / per chi è più filo palestinese

Il Mattino: «Non cedere al panico»

il Quotidiano del Sud: Nord e Sud spaccati su tutto

il manifesto: Scarti d’Europa

Domani: Gaza, la Cpi imbarazza l’occidente / I 50 giorni che cambieranno l’Iran