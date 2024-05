Ci sono problemi per il pagamento della Tari ad Alcamo

22/05/2024 17:00:00

Ci sono problemi per il pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) ad Alcamo. Un comunicato stampa del Comune informa che a causa di una "criticità" durante la predisposizione dei documenti, alcuni modelli PagoPa (con codici QR) non sono al momento operativi.

Il problema, che si è verificato durante la preparazione dei modelli di pagamento, sta creando disagi ai cittadini che non riescono a saldare la TARI in scadenza il 31 maggio.

Gli uffici comunali sono al lavoro per risolvere la criticità entro qualche giorno. Nel frattempo, i contribuenti che non hanno potuto effettuare il pagamento online possono recarsi allo sportello TARI in Piazza San Jose Maria Escrivà, 1 (Palazzo di Vetro) il lunedì dalle 9:00 alle 13:00 e il mercoledì dalle 16:00 alle 17:30 per richiedere la stampa dei modelli F24. In alternativa, possono inviare una mail all'indirizzo finanze@comune.alcamo.tp.it e richiedere l'invio del modello via email.

Come gesto di scusa per il disagio arrecato, il Comune informa che i pagamenti della rata in scadenza entro il 31 maggio, anche se effettuati entro il 10 giugno, saranno considerati regolari.

Si consiglia ai cittadini di monitorare il sito web del Comune di Alcamo e i canali social per aggiornamenti sulla situazione.