Elezioni, Scalisi propone un marchio per i prodotti 'Made in Salemi'

22/05/2024 07:00:00

Pianificare una serie di strategie di marketing territoriale per promuovere e valorizzare i prodotti agroalimentari ed enogastronomici di Salemi, puntando anche alla realizzazione di una 'Denominazione comunale d'origine', 'De.Co.', che leghi il 'Made in Salemi' all'immagine del territorio. Questo uno degli elementi del programma messo a punto dalla lista 'Scelgo Salemi', e dal suo candidato sindaco Vito Scalisi, per quanto riguarda 'Impresa, agricoltura e sviluppo locale'.

Il programma e i candidati della lista sono stati al centro dell'apertura della campagna elettorale che si è tenuta presso i locali de 'La Clessidra'. Sala piena in ogni ordine di posti per il lancio ufficiale della candidatura di Scalisi, che ha illustrato per grandi linee la direttrice del programma: imprese, giovani, sociale e sostenibilità. "In questi anni la nostra città ha recuperato vitalità grazie ad una squadra che ha fatto del lavoro e dell'impegno per Salemi una ragione di vita - ha affermato Scalisi -. Quel percorso va continuato - ha aggiunto -, rispedendo al mittente le sirene di chi vorrebbe far tornare indietro la città".

Dieci i settori di intervento previsti nel programma di Scalisi e che verranno illustrati singolarmente nei prossimi giorni che condurranno al voto dell'8 e 9 giugno. La promozione dei prodotti 'Made in Salemi' rientra nel capitolo 'Impresa, Agricoltura e Sviluppo locale', che vede anche altri interventi: dagli incentivi per le nuove attività promosse dai giovani al sostengo verso gli imprenditori che intendono cogliere l'opportunità della Zona economica speciale (Zes). Prevista la nascita di 'incubatori di impresa' per il sostegno alle nuove aziende giovanili e femminili, ma anche un sostegno alle aziende locali attraverso dei voucher per la partecipazione alle fiere di settore che sono fondamentali per l'internazionalizzazione. In programma anche il reperimento di nuove risorse per la manutenzione della viabilità rurale e la creazione di eventi e spazi dedicati alle aziende agroalimentari del territorio.