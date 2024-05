23/05/2024 09:11:00

Altro che problemi risolti. A Marsala i disagi idrici aumentano dopo la rottura della conduttura centrale.

Anche molte scuole marsalesi sono senza acqua. Ieri in alcune scuole del centro gli studenti sono stati costretti ad uscire in anticipo proprio per l'assenza di acqua. Oggi, ci segnalano, che i disagi persistono. Ad esempio i genitori hanno deciso di non far andare i bambini a scuola, al Giardino d'Infanzia. Ma la stessa situazione si registra in altri istituti soprattutto del centro storico della città.

Da due giorni Marsala è senza acqua. Ieri, come abbiamo raccontato qui, c'è stata una nuova rottura alla condotta idrica principale, in contrada Pastorella. Si allungano i tempi per tornare ad avere la normale erogazione. I tecnici si sono accorti del nuovo cedimento nella fase di ripresa dell’erogazione idrica, avviata dopo la riparazione del danneggiamento di lunedì.

Purtroppo, l'ufficio idrico competente non potrà garantire l’approvvigionamento fino al completamento del nuovo intervento di riparazione, tuttora in corso.