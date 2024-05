23/05/2024 11:42:00

Marsala è senz'acqua. La doppia rottura della rete idrica ha portato ancora una volta al black out in tutta la città, con molte scuole che sono state costrette a chiudere o a mandare gli alunni a casa. Una situazione insostenibile anche per molte famiglie.

L'assessore Ivan Gerardi è intervenuto durante Buongiorno24, la diretta del mattino con la redazione di Tp24, per fare il punto della situazione ed aggiornare i cittadini sulla mancanza dell'acqua. La prima rottura della rete idrica era stata riparata, lavorando anche di notte, ma ieri pomeriggio c'è stata un'altra rottura nella condotta principale. Quest'altra rottura è stata riparata. Nel pomeriggio l'acqua verrà immessa in rete. Si spera che da domani si torni alla normalità.

Il Comune ha chiesto l'aiuto della Forestale per mettere a disposizione un'autobotte per le scuole.

Qui la puntata di Buongiorno24 con l'intervento di Gerardi.