I fatti del 23 Maggio 2024: dietrofront redditometro, trionfo Atalanta, l'Inter è americana

23/05/2024 07:06:00

E' il 23 Maggio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Giorgia Meloni ha fatto marcia indietro sul redditometro e ha sospeso il provvedimento firmato dal viceministro Maurizio Leo: «Nessun Grande fratello fiscale»

• Con una tripletta di Lookman rifilata al Bayer Leverkusen, l’Atalanta ha vinto l’Europa League. È il primo club italiano a conquistare il trofeo

• Spagna, Norvegia e Irlanda riconosceranno ufficialmente lo stato palestinese dal 28 maggio. Per Hamas è il frutto della «coraggiosa resistenza» palestinese. Per Benjamin Netanyahu «una ricompensa per il terrorismo». Israele richiama gli ambasciatori. Intanto viene pubblicato il video di cinque soldatesse rapite da Hamas





• Tra la marea di persone che ha assistito ai funerali del presidente iraniano Ebrahim Raisi c’era anche il capo di Hamas Ismail Haniyeh. A lui, Ali Khamenei ha detto: «La promessa di eliminare Israele sarà mantenuta»

• Il ministro Crosetto rimarrà sotto osservazione ancora per qualche giorno. Ha avuto un nuovo episodio di pericardite. Ma sta bene

• Dopo otto anni, l’Inter non è più di proprietà della famiglia Zhang. È americana. Ieri è arrivato il comunicato ufficiale del fondo californiano Oaktree

• Sarà Carlo Conti il conduttore e direttore artistico del festival di Sanremo per le prossime due edizioni.

• La presidente della Rai Marinella Soldi ha sostenuto che sul caso Scurati non c’è stata censura ma solo «comportamenti non usuali»

• L’Agcom archivia la contestazione di Michele Santoro contro Bruno Vespa, ma mette nel mirino il passaggio dell’Agi ad Angelucci

• Tremano ancora i Campi Flegrei. Musumeci ha fatto sapere che per mettere in sicurezza la zona servono 500 milioni di euro e promette aiuti per chi lascerà la zona a rischio

• Grandinate a Torino, allagamenti a Milano e temporali in Veneto. Continua il maltempo al Nord

• A sei mesi dalla scadenza della legislatura, il premier britannico Rishi Sunak ha annunciato elezioni anticipate. Si terranno il 4 luglio

• Oggi a Genova l’interrogatorio a Giovanni Toti. In un’intervista al Corriere, il suo avvocato si dice convinto che l’istanza per revocare i domiciliari verrà accolta

• Dopo sedici anni, Chico Forti ha riabbracciato la mamma di 96 anni

• È stato arrestato a Viterbo il boss della mafia turca Bar─▒┼č Boyun, uno degli uomini più ricercati da Ankara

• La diciassettesima tappa del Giro d’Italia è stata vinta da Georg Steinhauser

• Ora è ufficiale: Jannik Sinner giocherà il Roland Garros, con l’obiettivo di diventare numero 1 al mondo

Titoli

Corriere della Sera: Redditometro, stop di Meloni

la Repubblica: Fmi, allarme sui conti

La Stampa: Schlein: con Meloni e Le Pen / i Popolari tradiscono la Ue

Il Sole 24 Ore: Borse, 339 miliardi in dividendi

Avvenire: Tre sì per la Palestina Sugli ostaggi altro choc

Il Messaggero: Redditometro, lo stop di Meloni

Il Giornale: Meloni spegne il redditometro

Leggo: L’Italia delle cause infinite

Qn: Meloni sospende il redditometro

Il Fatto: Cirielli (FdI) si fa la villa / nel parco, ma è illegale

Libero: Giorgia smonta il redditometro

La Verità: Sharia accolta nei documenti italiani

Il Mattino: Turismo, l’oro di Napoli

il Quotidiano del Sud: Autonomia, tutte le follie

il manifesto: In fondo / a destra

Domani: Per Toti 400mila euro dal petroliere / I soldi spesi da Prada e a Saint-Tropez