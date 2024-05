23/05/2024 08:30:00

Si stacca parte del cornicione sopra l'ingresso della scuola Pascasino a Marsala e i calcinacci sfiorano un passante. E' andata bene ieri sera ad un uomo che stava passeggiando in centro.

In via Vaccari, mentre si trovava a passare di fronte all'ingresso principale della scuola, si sono staccate alcune parti del cornicione finite pericolosamente a terra. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area.