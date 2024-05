Alcamo Book Festival: domenica Alan David Scifo presenta Se Colapesce si stancasse

23/05/2024 11:00:00

Nell’ambito delle iniziative di Alcamo Book Festival che si svolge dal 23 al 26 maggio,

domenica 26 maggio presso l’Oratorio del Collegio dei Gesuiti ci sarà la presentazione del libro di Alan David Scifo “Se Colapesce si stancasse”, Navarra editore.

“Se Colapesce si stancasse” è un viaggio-inchiesta lungo le coste e l’entroterra siciliano compiuto dal giovane giornalista agrigentino, Alan Scifo, che svela alcuni dei più gravi, ma meno noti, disastri ambientali d'Italia; un reportage crudo che presenta la Sicilia come terra di veleni e non fa sconti a nessuno.

L’opera nasce dall’inchiesta giornalistica che l’autore porta avanti, da anni, per diverse testate (La 7, Rai 2, Il Fatto quotidiano, L’Espresso, TPI) e con progetti autonomi ed è un proseguimento ideale del suo primo libro “Sud del Sud”, uscito nel 2019. Adesso Scifo allarga il suo campo di

indagine a tutta la Sicilia e focalizza il suo sguardo sulle questioni ambientali legate all’inquinamento industriale e alla gestione dei rifiuti. Il libro narra la storia dell’inquinamento dal mare di Augusta a Gela, dalle miniere di Caltanissetta alla fabbrica Montecatini all’isola Lampedusa, dalle cave di Trapani alla costa mediterranea da Palermo a Trapani, passando per Porto Empedocle e si concentra sulla correlazione (spesso negata) tra danni ambientali e malattie: nei territori in cui sono presenti gli ecomostri, tanti i casi di morte per malattie polmonari, tumori, infezioni e malattie congenite rare. Tragedie silenziose che si scontrano con l’immobilismo e la corruttela delle istituzioni. Il testo – vincitore del progetto SIAE Per chi crea - contiene inchieste inedite e tematiche scottanti spesso mai arrivate alla cronaca nazionale.

Alan David Scifo nato a Stoccarda nel 1989, giornalista, vive in Sicilia, nell’agrigentino, collabora con Rai2, La Repubblica-Palermo, Il Fatto Quotidiano, L’Espresso, Millennium e TPI. Si occupa soprattutto di ambiente, inquinamento, opere incompiute, emigrazione e mafia. In passato, ha

lavorato per i quotidiani siciliani, tra cui La Sicilia, il Giornale di Sicilia, il Corriere del Mezzogiorno e Live Sicilia, portando alla ribalta diversi casi che sono stati discussi in Parlamento e in Commissione europea. Dal 2020 lavora anche in tv, come inviato per "Ogni Mattina" su Tv8,

come reporter per “L’Aria che tira” su La7, e ad oggi per il programma di approfondimento “Ore14“ su Rai2; nel 2022 ha vinto il premio Maria Grazia Cutuli come giornalista emergente.