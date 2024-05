23/05/2024 14:30:00

Venerdì 24 Maggio, ore 19:00, appuntamento al Museo Diocesano di Arte Contemporanea e Polo Culturale "San Rocco" di Trapani con "Due Lune. L'universo magico e reale di Haruki Murakami".

Un affascinante viaggio letterario alla scoperta di uno dei più grandi scrittori contemporanei, attraverso il dialogo tra la giornalista Fabiola Palmeri ("Il Fatto Quotidiano") e Liborio Palmeri, direttore del Museo San Rocco. Murakami, maestro indiscusso della narrativa giapponese, ci trasporta in un mondo onirico dove la realtà si intreccia con l'immaginazione, dove i gatti dialogano con gli uomini e creature fantastiche popolano le strade. Un'occasione unica per approfondire la poetica di Murakami e per immergersi nelle atmosfere suggestive dei suoi romanzi.

L'evento, in attesa dell'uscita autunnale della traduzione italiana del suo ultimo romanzo "La città e le sue mura incerte", è un invito a lasciarsi avvolgere dalla magia delle parole di Murakami. Ingresso libero.