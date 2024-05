Un seminario di scrittura creativa con Roberto Alajmo

23/05/2024 10:35:00

La dimora storica “Palazzo del Poeta” di Palermo, in collaborazione con “Le Fabbriche” di Agrigento e con l’associazione “Fata Morgana”, è lieta di annunciare il seminario rudimentale di scrittura creativa intitolato "Il piacere di scrivere - il sogno di pubblicare", condotto da uno degli scrittori più conosciuti del panorama nazionale, Roberto Alajmo, a cura della giornalista culturale Rosa Di Stefano e dello scrittore Beniamino Biondi.

"Scrivere è un viaggio lungo e travagliato, che solo di rado porta alla destinazione che vorremmo. Ma è un viaggio che merita di essere intrapreso comunque, a prescindere dal desiderio di pubblicare ciò che si scrive. Come tutti i viaggi, anche il viaggio della scrittura comincia con un piccolo passo. Questo è quel passo," afferma Roberto Alajmo per presentare questo progetto – per la prima volta ad Agrigento - che ha conquistato il pubblico di molte città italiane ottenendo una grande partecipazione di lettori che si approcciano ai segreti e all’arte della scrittura attraverso suggerimenti, metodi e strategie narrative.

Il seminario offre tre ore di domande e risposte dedicate al mestiere di scrivere, permettendo ai partecipanti di esplorare le diverse sfaccettature della scrittura creativa e di ricevere preziosi consigli da un esperto del settore. L'evento, a numero chiuso, ha un numero limitato di posti.

Dettagli dell'evento:

ÔŚĆ Quando: 3 giugno 2024

ÔŚĆ Dove: Le Fabbriche, Via San Francesco, 1 - Agrigento

ÔŚĆ Orario: Dalle 16:30 alle 19:30

Per informazioni su costi e prenotazionI:

ÔŚĆ Telefono: +39 328 1828905

Roberto Alajmo è un affermato scrittore e giornalista italiano. Nato a Palermo nel 1959, ha lavorato per molti anni come giornalista per la Rai e ha pubblicato numerosi libri, tra cui romanzi, saggi e racconti. La sua opera si distingue per l'acutezza delle osservazioni e la capacità di trattare temi complessi con profondità e ironia. Attualmente è in libreria con “Abbecedario siciliano”, un libro che sta ottenendo enormi successi di vendita e di critica.

Palazzo del Poeta è una storica residenza situata nel cuore di Palermo, trasformata in un centro culturale che ospita eventi letterari, mostre e incontri con autori. Palazzo del Poeta è dedicato a preservare e promuovere il patrimonio culturale siciliano, offrendo uno spazio di incontro e dialogo per artisti e intellettuali all’interno della rassegna letteraria “Un tè con l’Autore”, ideata e condotta da Rosa Di Stefano.