Verso le elezioni europee. Scontro tra Dc e Azione. Turano apre la campagna elettorale

23/05/2024 06:00:00

Si riaccende lo scontro tra la DC e Azione, questa volta sono le dichiarazioni di Sonia Alfano, candidata al Parlamento europeo con Azione, a rinvigorire il botta e risposta.



Alfano ha criticato il cuffaresimo ed immediata è arrivata la risposta di Stefano Cirillo, segretario regione della DC: " Oggi, invece, è proprio il cuffaresimo e non il cuffarismo che ha rilanciato in maniera significativa la Democrazia cristiana, attirando numerosi democristiani che partecipano attivamente e ci credono. La Democrazia cristiana sta trovando tutto lo spazio necessario, portando avanti i suoi valori e la sua tradizione ideologica, valori che nei partiti di Sonia Alfano, prima nel Movimento Cinque Stelle e poi in Azione, sembrano mancare”.



Ci prova a conquistare un seggio in Europa la lista Alternativa Popolare che ha schierato, tra gli altri, Alfonso Alaimo, che ha lanciato un accorato appello al voto. Alaimo ha spiegato che Alternativa Popolare, “pur essendo un partito di dimensioni modeste, è estremamente determinato e combattivo”. Ha criticato duramente la mancanza di una rappresentanza adeguata degli interessi italiani in Europa, nonostante l'Italia invii 75 eurodeputati su un totale di 705. Questo deficit politico, secondo Alaimo, “ostacola la capacità di affrontare efficacemente problemi cruciali come le restrizioni sulla pesca del merluzzo, che impattano negativamente sull'economia locale.”

L'obiettivo di Alternativa Popolare è portare in Europa rappresentanti capaci di dare voce alla "segreteria dell'Italia", difendendo degnamente gli interessi nazionali.

E’ candidata nella stessa lista l’avvocata Mattia Gattuso, unica candidata a Catania, a correre con i colori giallo blu del PPE. E’ una delle pochissime donne non vedenti abilitate alla professione forense che esercita l’attività legale a Catania. Un aspetto che non ha mai ostacolato la sua carriera e l’impegno sociale e che anzi, ha solo rafforzata la volontà di essere una persona di valore e di agire concretamente in nome del miglioramento delle comunità.

E’ rientrato in Sicilia Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, oggi il suo tour in camper prevede alcune tappe tra cui Spadafora, Valdina, Santa Lucia Del Mela e Milazzo.

Ieri in conferenza stampa De Luca si è detto positivo, la sua lista “Libertà” potrebbe in Sicilia raggiungere il 20%: “Siamo abituati a certe sfide e fino ad oggi le abbiamo vinte, riuscendo a dare lezioni di libertà in questo momento diciamo: ben sapremo replicare punto su punto”.

Incontro per Giuseppe Antoci, capolista del Movimento Cinque Stelle, con la delegazione di MareAmico, un incontro presso la riserva naturalistica di “Punta Bianca”, nel comprensorio agrigentino: “Un’area di altissimo valore ambientale che confina con un poligono di tiro usato per le esercitazioni militari, ubicato in quella sede da oltre 60 anni. Questa attività è incompatibile con la tutela ambientale dei luoghi e proprio per via di questa attività è stata disposta - ma mai effettuata- la bonifica delle acque del mare circostante.

È opportuno, che il Ministero alla Difesa e la Regione Siciliana individuino un’altra ed opportuna sede dove trasferire l’area di tiro. Non possiamo permetterci di deturpare i territori e la ricchezza paesaggistica della nostra terra!”.

Apre ufficialmente la campagna elettorale Mimmo Turano, attuale assessore regionale all’Istruzione e Formazione, candidato alle europee con la Lega. Domenica, 26 maggio, alle 10.30 presso la Baia dei Mulini di Erice.



Di siccità parla Annalisa Tardino: “113,5 milioni di euro per dare risposte alla crisi idrica e al problema della siccità in Sicilia. Grazie all'intervento del Ministro Matteo Salvini abbiamo dato una risposta veloce e concreta al territorio per ammodernare la rete idrica ed evitare la dispersione di acqua potabile. Siamo, inoltre, al lavoro per finanziare progetti importanti ed urgenti per dare risposte ai territori e agli agricoltori in maggiore difficoltà che richiedono una soluzione immediata dopo decenni di omissioni e ritardi”.

Appuntamento elettorale domenica, 26 maggio, per Fratelli d’Italia, in Sicilia arriverà Giovanni Donzelli, tre tappe: Agrigento- Monreale e Palermo.