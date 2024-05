23/05/2024 18:25:00

Ad Alcamo, in via Vittorio Veneto, vicino alla scuola ‘Montessori’, è stato ritrovato un gattino di circa due mesi intrappolato nel motore di un’automobile. La scoperta è avvenuta grazie alla prontezza della donna alla guida, che ha immediatamente allertato i Vigili del Fuoco che lo hanno estratto in sicurezza e messo al riparo da ulteriori pericoli.

Dopo il salvataggio, la conducente dell’auto ha contattato l’associazione “Un’anima mille zampe Italia” di Alcamo, presieduta da Gaspare Camarda. L’associazione si è subito attivata per accogliere il gattino, mettendolo al sicuro e fornendo le cure necessarie.

Il gattino è stato sottoposto a un bagno superficiale, come consigliato da un medico veterinario, per rimuovere olio motore e nafta dal pelo e dalla pelle. Dopo essere stato pulito, asciugato e nutrito, il piccolo è ora in cerca di una famiglia amorevole che possa prendersi cura di lui.

Chiunque sia interessato ad adottare il gattino e offrirgli una nuova casa può contattare l’associazione “Un’anima mille zampe Italia” al numero 0924 201393.