I fatti del 24 Maggio: Toti interrogato, Salis ai domiciliari, cronisti fermati

24/05/2024 06:56:00

E' il 24 Maggio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani.

• Per Giovanni Toti otto ore e mezza di interrogatorio, 180 domande e 17 pagine di memorie. Ieri il governatore della Liguria ha detto ai pm le sue verità sui rapporti con gli imprenditori, sui finanziamenti e sui denari passati da un conto all’altro. Ha respinto tutte le accuse. Ora chiederà la revoca dei domiciliari e poi deciderà se dimettersi o meno

• Ilaria Salis è ai domiciliari. Dopo un anno, tre mesi e dieci giorni è uscita dalla prigione di Gyorskocsi utca a Budapest. Ha festeggiato con una pizza Margherita, birra e verdure fresche. Oggi tornerà in aula per ascoltare una delle tre vittime dell’aggressione di cui è accusata. Questa volta però senza ceppi, catene o guinzaglio

• A Roma tre cronisti che seguivano un blitz degli attivisti di Ultima generazione sono stati fermati e portati in questura. Polemiche





• Scandalo a Torino. Un imam ha guidato le preghiere del Venerdì in un atrio dell’università occupata da Intifada studentesca. Più che una preghiera però sembrava un sermone politico pro jihad. «Hanno trasformato l’ateneo in una moschea», ha detto furibonda la ministra Bernini

• Centinaia di studenti hanno abbandonato la cerimonia delle lauree a Harvard in segno di protesta per la sospensione di 13 colleghi che avevano avuto un ruolo guida nelle manifestazioni pro-Gaza sul campus

• Oggi in Cdm arriva il decreto legge salva-casa: non dovrebbe riguardare gli abusi edilizi strutturali ma solo quelli «minori»

• La dirigenza del gruppo Identità e democrazia ha ufficialmente escluso la delegazione tedesca di Alternative für Deutschland. Intanto von der Leyen apre alla Meloni: «È europeista»

• È attesa per oggi la decisione della Corte penale internazionale de L’Aja sul cessate il fuoco a Gaza. Gli Usa stanno trattando con l’Ue per farle gestire il valico di Rafah

• A tre giorni dall’insediamento del nuovo presidente taiwanese Lai Ching-te, la Cina ha lanciato una massiccia esercitazione militare attorno all’isola. È la risposta alla deriva indipendentista

• Parigi ha testato con successo un missile nucleare. Oggi Putin vola in Bielorussia

• Nikki Haley ha ceduto. Voterà per Donald Trump. Con questa mossa l’ex governatore della California ricompatta i repubblicani e si dà una chance per le elezioni del 2028

• Il premier britannico Rishi Sunak sospende il piano Ruanda per i migranti fino a dopo le elezioni. Intanto dall’Albania, il premier Rama fa sapere che il progetto di Meloni non può funzionare

• È stato arrestato in Colombia l’imprenditore torinese Marco Di Nunzio per la vicenda del falso testamento di Silvio Berlusconi

• Ieri pomeriggio, nell’Agrigentino, Daniele Alba, meccanico disoccupato di 35 anni, ha accoltellato la moglie e i due figli di 3 e 7 anni. Poi s’è barricato in casa fino a sera

• Una signora di 81 anni è stata colpita da un proiettile vacante durante una sparatoria a Roma. È in prognosi riservata

• A Cagliari la Fiorentina vince 3 a 2. Una beffa per Ranieri che, nella sua ultima partita, ha visto i suoi perdere al minuto 103. La Fiorentina, certa dell’ottavo posto, andrà in Conference anche nella prossima stagione

• Spalletti ha convocato per l’Europeo trenta calciatori che, prima di partire per la Germania, diventeranno 26. Tra loro c’è Nicolò Fagioli, appena riabilitato dopo sette mesi di squalifica per le scommesse. Tra gli esclusi Locatelli e Immobile.

• Il belga Tim Merlier ha vinto la 18esima tappa del Giro. Pogačar rimane saldamente in maglia rosa

• Comincia dall’americano Christopher Eubanks, n. 43 del mondo, il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros. Intanto all’Atp 250 di Ginevra, Cobolli e Djoković hanno conquistato le semifinali. Oggi giocheranno rispettivamente contro Ruud e Machac.

Titoli

Corriere della Sera: Otto ore dai pm, Toti si difende

la Repubblica: Toti, 8 ore davanti ai pm

La Stampa: Università, l’Imam attacca Israele

Il Sole 24 Ore: Dl salva casa, / più facile / sanare / piccole irregolarità

Avvenire: Santità all’italiana

Il Messaggero: Anche le verande nel Salva-casa

Il Giornale: «Respingo le accuse» / Tutta la verità di Toti

Leggo: Arriva il piano salva-casa

Qn: Toti si difende: non ho preso un euro

Il Fatto: L’Ue dà 8 milioni a Rai, / Mediaset, Sky e giornali

Libero: Manifesto per tagliare le tasse

La Verità: Studenti schedati in base al vaccino

Il Mattino: Sisma, operazione verità

il Quotidiano del Sud: Il Nord evade più del Sud

il manifesto: La linea russa

Domani: Il redditometro vittima dei sondaggi Meloni teme la rabbia degli evasori