25/05/2024 12:00:00

Un incontro e un brindisi per dire no alla violenza sulle donne e per ricordare Marisa Leo, che ieri avrebbe compiuto 40 anni. Il convegno si è svolto nel Complesso San Pietro di Marsala, poi l'appuntamento all'Enoteca Comunale, sede del Museo del Vino Marsala, in cui è stata predisposta un'area dedicata alla donna uccisa il 6 settembre scorso dal compagno che poi si è tolto la vita.

L'iniziativa è stata organizzata proprio dall'associazione “Marisa Leo”. Responsabile marketing e comunicazione di Colomba Bianca, figura centrale delle Donne del Vino, Marisa Leo si è sempre spesa in iniziative contro la violenza di genere.

Nel corso del convegno è stata ricordata la sua integrità e generosità. “La sua figura luminosa nel mondo del vino e dell'attivismo sociale incarnava un'esemplare combinazione di determinazione e gentilezza”, è stato detto dai rappresentanti dell'associazione.

L'associazione intende seguire la strada indicata da Marisa e continuare a diffondere il suo messaggio per creare un profondo cambiamento culturale.