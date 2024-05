Castelvetrano, gli studenti del Pappalardo a "Giovani per la pace". Sabato a Selinunte "Uno Nessuno 100 giga"

28/05/2024 13:00:00

Gli alunni della classe 2^sez.C del plesso “V. Pappalardo” sono stati ospiti il 22 maggio, della manifestazione “Giovani per la pace”, organizzata dal comitato regionale dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra presso il complesso “Le Ciminiere” di Catania.

Tanti gli ospiti intervenuti, dal Vicario del Vescovo di Catania, Mons. S. Genchi, al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale per la Provincia di Catania, al Segretario generale dell’ANVCG al Presidente regionale dell’associazione, ma soprattutto erano presenti i testimoni, Rita Francardo, vittima civile dei bombardamenti della Seconda guerra mondiale che ha perso una gamba ancora bambina, e Nicholas Marzolino che in Val di Susa, per un ordigno rimasto inesploso del secondo conflitto mondiale, nel 2011 ha perso la vista e un braccio, oltre a Raffaele Crocco, direttore responsabile dell’Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo e diverse scuole da tutte le province della Sicilia.

Al termine della manifestazione ha fatto seguito la cerimonia di consegna delle targhe e degli attestati di merito alle scuole e agli alunni che si sono impegnati nel progetto, abbracciato dall’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo”, unica scuola della provincia di Trapani presente e già dallo scorso anno scolastico Costruttori di Pace.

La Commissione ha apprezzato la classe 2^C ammessa alla fase nazionale, che ha partecipato nello scorso anno scolastico per la “Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo” che si celebra ogni anno il 1° febbraio, al VI edizione del Concorso omonimo con un video multimediale dal titolo “Dalla memoria alla Storia 1942 – 2022”.

L’obiettivo del lavoro era quello di mettere in primo piano le conseguenze della guerra sui cittadini e, riprendendo il tema del concorso, “I bombardamenti sui civili”, “conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e … di promuovere, la cultura della pace e del ripudio della guerra. Gli alunni quindi sono stati sollecitati a ricostruire, con l’aiuto di storici, ma anche di testimoni locali, un “pezzo” di storia della città di Castelvetrano durante i bombardamenti del 1943 e, ascoltando dalla viva voce di chi quegli anni li ha vissuti, hanno potuto comprendere la vita, le paure e gli stati d’animo comuni ai ragazzi del tempo. Il ricordo di quei tragici eventi è stato riattualizzato con il confronto, un secolo dopo, con i bombardamenti sulle città ucraine, distrutte dalla guerra che sta interessando l'Europa, al fine di trarre la conclusione che cambiano i luoghi ed i protagonisti, ma l’orrore della guerra è sempre uguale e che, soprattutto, le vittime maggiori dei conflitti non sono i militari, ma i civili, inerti e incapaci di affrontare con l’adeguata preparazione militare e psicologica gli effetti dei bombardamenti, delle distruzioni e delle morti.

*****

Il ° Giugno l'evento finale di "Uno Nessuno 100 giga" - Il 1° giugno 2024, presso il suggestivo Parco Archeologico di Selinunte, si terrà l'evento finale del progetto regionale per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, intitolato "1 Nessuno 100 Giga". Organizzato dall'Istituto Comprensivo Lombardo Radice-Pappalardo, l'evento sarà un momento culminante che vedrà la partecipazione di alunni, artisti e rappresentanti delle istituzioni.

L'iniziativa si svolgerà nello spazio antistante il Baglio Florio e sarà divisa in due momenti principali. A partire dalle 19:00, gli alunni delle scuole trapanesi, selezionati dall'agenzia organizzatrice MAFI srl di Maurizio Filardo, si esibiranno in performance musicali sia come band che come solisti. Questa prima parte darà spazio ai giovani talenti locali, mettendo in luce il loro impegno e la loro creatività.

A seguire, intorno alle 20:00, ci saranno i saluti istituzionali da parte dei rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, dell'Assessorato Regionale all'Istruzione e Formazione, della Polizia Postale, dell'Amministrazione Comunale e dei partner del progetto, tra cui Fondazione Carolina, Mabasta e Telefono Azzurro.

La serata proseguirà con le esibizioni di artisti di caratura nazionale: Cristiano Malgioglio, Roberto Lipari, Maurizio Filardo feat. Lucy Campeti, Astherìa e Sergio Friscia, che daranno vita a uno spettacolo indimenticabile.

L'ingresso è libero e gratuito a partire dalle ore 18:00, attraverso l'accesso della biglietteria del parco. Tutti sono invitati a partecipare, in particolare alunni, famiglie, docenti e personale delle scuole della provincia. Sarà necessario ritirare un biglietto omaggio per l'accesso, che dovrà essere conservato per eventuali rientri nel parco.

Durante l'evento, sarà presentato l'inno del progetto, simbolo dell'impegno della scuola nella lotta al bullismo e al cyberbullismo.