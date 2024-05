Valderice, 34 milioni per il porto di Bonagia. Il sindaco: "Si realizza un sogno"

29/05/2024 12:00:00

A Palermo, alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, è stato siglato l'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione "Stato-Regione Sicilia". Questo atto ufficiale sancisce il finanziamento di 34 milioni di euro per la realizzazione del Porto di Bonagia, il più grande progetto pubblico nella storia di Valderice.

Il Sindaco di Valderice, Francesco Stabile, ha espresso profonda soddisfazione per l'ottenimento di questo importante finanziamento, frutto di mesi di intense trattative con Roma. "Il Porto di Bonagia è realtà! Questo progetto trasformerà Valderice in un polo di sviluppo turistico ed economico", ha dichiarato Stabile, sottolineando l'importanza dell'infrastruttura per l'intera comunità.

Il finanziamento, che comprende l'adeguamento al nuovo prezziario regionale, è stato accolto con entusiasmo nonostante le critiche ricevute, in particolare dal Partito Democratico. "Questo successo appartiene a tutti i cittadini, indipendentemente dall'orientamento politico. È un sogno che si realizza dopo anni di attesa e di impegno costante", ha aggiunto il Sindaco, ringraziando la sua squadra e il governo regionale e nazionale per il supporto ricevuto.

Con l'inclusione del Porto di Bonagia nell'elenco delle infrastrutture finanziate, Valderice "si appresta a vivere una nuova era di sviluppo e crescita".