Siccità in Sicilia, ventimila agricoltori manifestano a Palermo e arriva il caldo estivo...

30/05/2024 00:00:00

Oltre 20.000 agricoltori e allevatori siciliani hanno manifestato a Palermo per protestare contro la siccità che sta devastando i loro raccolti e mettendo a rischio gli allevamenti. La manifestazione, organizzata da Coldiretti, ha visto i manifestanti sfilare per le vie della città fino a raggiungere Palazzo d'Orleans, sede della Regione Siciliana.

Coldiretti denuncia l'immobilismo delle istituzioni locali di fronte alla grave crisi idrica che sta attanagliando la Sicilia. La mancanza di pioggia, aggravata dalla carenza di infrastrutture per la raccolta e la distribuzione dell'acqua, ha portato ad un azzeramento dei raccolti e a una sofferenza senza precedenti per gli animali nelle stalle.

Gli agricoltori chiedono interventi immediati per sostenere le aziende colpite dalla siccità e per fronteggiare il rincaro dei costi di produzione, triplicati a causa della mancanza di acqua e foraggi. Coldiretti ha già attivato alcune iniziative di sostegno, come la distribuzione di fieno alle stalle, ma è necessario un intervento strutturale da parte del governo per scongiurare il collasso del settore agricolo siciliano.

Il Ministro dell'Agricoltura ha annunciato lo stanziamento di 15 milioni di euro per aiutare gli agricoltori siciliani, ma Coldiretti avverte che "la sopravvivenza del settore è legata a una corsa contro il tempo per far arrivare i finanziamenti alle stalle e consentire di acquistare quanto necessario per salvare gli animali".

La situazione in Sicilia è drammatica e richiede un'azione immediata da parte di tutte le istituzioni competenti. Non solo per salvare l'agricoltura siciliana, un settore vitale per l'economia della regione, ma anche per garantire la sicurezza alimentare di tutta Italia.

******

Temperature estive in arrivo in Sicilia - L'Italia si prepara ad un weekend con due facce: maltempo al Nord e caldo estivo al Sud. Nelle prossime 48 ore, piogge e temporali continueranno ad interessare il Nord, in particolare il Nordest, la Lombardia orientale, gli Appennini e la Puglia. Sono possibili anche nubifragi, soprattutto in Pianura Padana il 31 maggio, con rischio di grandine. Le temperature massime al Nord si manterranno sotto la media stagionale.

Al contrario, il Sud si prepara ad un vero e proprio anticipo d'estate. In Sicilia le temperature già primaverili degli ultimi giorni tenderanno ad aumentare ulteriormente, con picchi di 30 gradi in Sicilia. Palermo e Catania saranno le città più calde, con un weekend soleggiato e temperature in rialzo.

Le precipitazioni non saranno diffuse su tutto il Centro-Sud, ma alcuni rovesci potrebbero verificarsi anche in quest'area alla fine di questo mese di maggio particolarmente piovoso.

In sintesi, un weekend di contrasti meteo in Italia: maltempo al Nord con possibili nubifragi e caldo estivo al Sud, con temperature che sfioreranno i 30 gradi in Sicilia.