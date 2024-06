Sicilia, nuova allerta arancione per ondate di calore e rischio incendi

10/06/2024 17:25:00

La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di preallerta arancione per rischio incendi e ondate di calore che interesserà tutta la Sicilia a partire dalla mezzanotte di oggi e per le prossime 24 ore. Le condizioni meteorologiche previste rappresentano una seria minaccia per la salute della popolazione e per la sicurezza ambientale.

Secondo il bollettino della Protezione Civile, sono attese temperature estremamente elevate in tutta l'isola, con valori che potranno avvicinarsi ai 40 gradi in alcune zone. Questo caldo intenso, combinato con venti secchi e condizioni di siccità, aumenta significativamente il rischio di incendi boschivi (undici quelli che ieri sono divampati in diverse province dell'Isola). L'allerta arancione implica che le condizioni previste possono avere un impatto negativo rilevante, richiedendo una vigilanza attiva e l'adozione di misure di prevenzione e protezione.

Le autorità invitano la popolazione a prestare particolare attenzione, specialmente le persone più vulnerabili come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche. Si raccomanda di evitare l'esposizione prolungata al sole durante le ore più calde della giornata, di mantenersi idratati e di rimanere in ambienti freschi.

Per quanto riguarda il rischio incendi, si sottolinea l'importanza di non accendere fuochi all'aperto, di non gettare mozziconi di sigaretta e di segnalare immediatamente qualsiasi avvistamento di fiamme o fumo alle autorità competenti. La collaborazione della cittadinanza è fondamentale per prevenire l'insorgere di incendi e per garantire una rapida risposta in caso di emergenza.