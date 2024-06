Oggi a Marsala e a Trapani si commemora Giacomo Matteotti 

10/06/2024 09:00:00

In occasione del centenario del brutale assassinio del deputato socialista Giacomo Matteotti per mano fascista, a Marsala un evento commemorativo significativo, con l'apposizione di una targa nella piazza a lui intitolata. L'iniziativa è promossa dal Comitato Antifascista per Giacomo Matteotti, nato dall'appello dell'A.N.P.I. "Vincenzo Alagna" sezione di Marsala (Anche a Trapani si commemora Giacomo Matteotti).

Il Comitato Antifascista per Giacomo Matteotti è stato costituito grazie alla collaborazione di diverse forze politiche e associazioni locali, tra cui il Partito Socialista Italiano, Europa Verde, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, A.N.D.E., Archè Onlus, Libera, Il Rumore delle Idee, Associazione Marsalese per la Storia Patria, CIF, Amici del Terzo Mondo, Con Te Donna, Legambiente Sicilia, Associazione Culturale Sapori & Colori, Banca Marsalese della Memoria, e le organizzazioni sindacali CGIL, UIL e USB.

L'evento commemorativo si terrà alle 18.30 del 10 giugno nella Piazza Giacomo Matteotti. Alla cerimonia parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, membri delle associazioni coinvolte, cittadini e studenti. Il Presidente dell'A.N.P.I., Giuseppe Nilo, ha espresso il suo profondo apprezzamento per l'ampia adesione all'appello, sottolineando l'importanza di ricordare il coraggio di Matteotti, che sfidò apertamente Mussolini dopo le elezioni del 6 aprile 1924, segnate da violenze e brogli elettorali.



Nilo ribadisce l'importanza di mantenere vivi gli ideali democratici che Giacomo Matteotti rappresentava e ha auspicato che il Comitato Antifascista continui a promuovere questi valori fondamentali su cui si basa la nostra Costituzione. La targa apposta nella piazza a lui dedicata serve non solo a ricordare il sacrificio di Matteotti, ma anche a rinnovare l'impegno della comunità di Marsala nella difesa della democrazia e dei diritti umani.