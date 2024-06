Rischio incendi e ondate di calore: allerta arancione in tutta la Sicilia

12/06/2024 08:11:00

Oggi in tutta la Sicilia è allerta meteo arancione. La Protezione civile regionale ha emanato un avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 12 giugno e per le successive 24 ore.

Una vasta saccatura, con centro d’azione in area scandinava, abbraccia interamente l’Europa, impostando un flusso di correnti sud-occidentali in quota, umide ed instabili in area mediterranea e sull’Italia. Tra oggi e domani, rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, interesseranno le nostre regioni settentrionali e, a carattere isolato, quelle centrali. La ventilazione sarà generalmente moderata dai quadranti occidentali. Le temperature non subiranno grandi variazioni tra oggi e domani.

Le previsioni meteo nel trapanese: Mercoledì 12 Giugno: giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio, minima 20°C, massima 28°C. Nel dettaglio: cielo poco nuvoloso o velato al mattino, nubi sparse di passaggio al pomeriggio e alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 28°C, la minima di 20°C alle ore 6. I venti saranno moderati da Nord-Est al mattino con intensità di circa 28km/h, per il resto della giornata moderati provenienti da Nord-Nord-Est con intensità di circa 31km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 8.2, corrispondente a 952W/mq.

Giovedì 13 Giugno: giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità, temperatura minima 19°C, massima 25°C. Entrando nel dettaglio, avremo cielo sereno al mattino, cielo poco nuvoloso al pomeriggio e alla sera. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 25°C alle ore 13, mentre la minima alle ore 6 sarà di 19°C. I venti saranno moderati da Nord-Nord-Ovest sia al mattino che al pomeriggio con intensità di circa 25km/h, moderati da Nord-Nord-Est alla sera con intensità tra 22km/h e 28km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 9.3, corrispondente a 1010W/mq.

Venerdì 14 Giugno: giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo sereno. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 25°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 6 sarà di 18°C. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Nord-Nord-Est con intensità tra 25km/h e 30km/h, alla sera moderati da Nord-Est con intensità tra 23km/h e 28km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 10.2, corrispondente a 1060W/mq.