Arriva Minosse. Settimana di gran caldo in Sicilia: 40 gradi

17/06/2024 08:08:00

Inizia una settimana di fuoco per la Sicilia. L'anticiclone africano Minosse è in arrivo, pronto a scatenare un'ondata di calore intensa che porterà le temperature a livelli estremi. Minosse inizierà la sua rimonta sul Mediterraneo lunedì, provocando un aumento delle temperature in tutta l'area.

Lunedì e Martedì: L'aumento graduale

Da lunedì, i siciliani dovranno prepararsi a un graduale aumento delle temperature. Il cielo si manterrà sereno e stabile, senza particolari variazioni climatiche. Tuttavia, il caldo comincerà a farsi sentire con maggiore insistenza. Le temperature massime durante il giorno oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi, con le minime notturne che non scenderanno sotto i 24-26°C, rendendo difficile trovare sollievo dal caldo anche nelle ore notturne.

Mercoledì - Venerdì: Il culmine dell'ondata di calore

Il culmine dell'ondata di caldo è previsto tra mercoledì e venerdì. In queste giornate, le temperature raggiungeranno i loro massimi livelli. Nell'entroterra siciliano, i termometri potranno toccare e superare i 40°C, creando condizioni climatiche estremamente difficili da sopportare. Anche le principali città dell'isola vedranno temperature molto elevate: a Palermo si prevedono massime fino a 34°C, ad Agrigento 37-39°C, a Catania 36-37°C e a Messina 34-35°C. Lungo la costa, le temperature saranno leggermente più basse grazie all'influenza mitigatrice del mare, ma comunque ben al di sopra della media stagionale.

La fine del caldo intenso

Buone notizie potrebbero arrivare entro la fine della settimana prossima. Le correnti di aria fresca provenienti dai quadranti settentrionali potrebbero interrompere l'ondata di caldo, ridimensionando progressivamente le temperature. Queste correnti fresche potrebbero iniziare a farsi sentire già a partire da giovedì 20 giugno nel Nord Ovest, dove si prevede la possibilità di temporali e fenomeni estremi come nubifragi e grandinate.

I prossimi giorni saranno caratterizzati da un caldo torrido in Sicilia, con temperature che raggiungeranno picchi estremi a metà settimana. È consigliabile prendere tutte le precauzioni necessarie per affrontare questa ondata di calore, mantenendosi idratati e limitando l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata.