Marsala: che vergogna, il terminal per le Egadi è ancora chiuso. Si attende l'allaccio in fognatura

19/06/2024 18:13:00

Lunedì scorso una comitiva di turisti, alcuni di mezza età, altri più grandi, attendono al porto di Marsala, intorno alle 14, sotto il sole cocente, l'aliscafo che li porterà a Favignana. Fin qui sembra tutto normale, visto che nelle giornate d'estate, c'è un continuo via vai all'ingresso del porto negli orari di partenza e di arrivo dei mezzi che portano i turisti alle Egadi. La cosa vergognosa, però, è che questi turisti, "poveretti", si trovano ad attendere proprio all'ingresso della "stazione marittima", installata dalla Regione a inizio novembre del 2022, e che ad oggi, 19 giugno 2024, non è stata mai aperta.

Il famoso "Welcome Terminal" con tanto di Trinacria simbolo della Regione Siciliana, voluto dall'assessorato regionale alle Infrastrutture ai tempi del governo regionale Musumeci, non è mai entrato in funzione. Tra l'altro sul terminal marsalese c'era stata anche una interrogazione del consigliere Flavio Coppola visto che è stato installato al contrario, con l'ingresso esterno al porto.

Questa mattina abbiamo fatto alcune foto che potete vedere allegate, e oltre alla tubazione degli impianti in alcuni casi ancora da coprire, si vede solo tanta polvere, sulle finestre, sulle porte e sulle ringhiere.

Il motivo per cui si attende di aprire dopo quasi due anni questa piccola stazione? Il comune di Marsala deve ancora completare l'allacciamento in fognatura della struttura, e fin quando non c'è il via libera, ovviamente non potrà essere utilizzata, né la sala d'attesa e soprattutto i servizi igienici, con i turisti che chiedono in giro, anche alle altre attività turistiche che operano al porto o per forza di cose costretti ad andare in un bar.

E' semplicemente vergognoso che una città come Marsala che tutti gli amministratori, a cominciare dal sindaco Massimo Grillo per continuare con gli assessori, ogni volta che intervengono pubblicamente non perdono occasione di ribadire che è una "città vocata al turismo" e poi quando c'è da completare un servizio essenziale dedicato all’accoglienza dei turisti, come questa piccola "stazione marittima", si perdono quasi due anni di tempo senza che nessuno di loro si accorga di questo. I turisti che arrivano al porto di Marsala, intanto, per l’estate del 2024 saranno costretti ad attendere ancora fuori e a non poter andare in bagno.