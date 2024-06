Salvatore da Mazara è il campione della pizza "veloce"

26/06/2024 16:00:00

Il mazarese Salvatore Mirasolo è campione di "Pizza Veloce". Il team Acrobatic Pizza World (A.P.W.) - sede Sicilia, annuncia la vittoria di Salvatore Mirasolo e Gianluca Aquino al 21º Campionato del Mondo del Pizzaiuolo, tenutosi a Napoli dal 17 al 19 giugno 2024.

Salvatore Mirasolo, originario di Mazara del Vallo, ha conquistato il titolo nella categoria "Pizza Veloce", dimostrando velocità e precisione eccezionali. La sua abilità nel maneggiare l'impasto con rapidità e destrezza gli ha permesso di superare una concorrenza agguerrita e di salire sul gradino più alto del podio.

Gianluca Aquino, di adozione di Menfi, ha vinto nella categoria "Pizza Acrobatica Freestyle", incantando la giuria e il pubblico con spettacolari esibizioni di acrobazie con l'impasto. Le sue performance, caratterizzate da tecnica, creatività e intrattenimento, gli hanno valso il titolo di campione del mondo.

"Questa vittoria rappresenta un traguardo importante per il nostro team e un riconoscimento del duro lavoro e della dedizione dei nostri istruttori," ha dichiarato Pietro Asaro, presidente dell'Associazione A.P.W. "Salvatore e Gianluca hanno dimostrato un talento eccezionale e una passione per l'arte della pizza che ci rende estremamente orgogliosi. Questi successi confermano la qualità e l'eccellenza della nostra scuola."

Il campionato, organizzato dall'Associazione Verace Pizza Napoletana, ha visto la partecipazione di pizzaioli provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidarsi in diverse categorie per dimostrare le loro competenze e innovazioni nel campo della pizza. La competizione ha celebrato non solo la tradizione, ma anche la creatività e l'innovazione nell'arte della pizza.