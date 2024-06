L'incendio a Salemi sta devastando ettari di bosco e macchia mediterranea

Cantine Birgi: l’11 agosto musica d'autore e sicilianità con Lello Analfino & Tinturia Orkestar

Domenica 11 agosto, le Cantine Birgi, site in Contrada Birgi Nivaloro n. 158 a Marsala, ospiteranno un evento imperdibile per gli amanti della musica d'autore siciliana: Lello Analfino & Tinturia Orkestar in concerto. Sul palco, Lello Analfino,...