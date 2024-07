La circolare: il kitesurf allo Stagnone di Marsala non si può fare

03/07/2024 21:02:00

Legambiente ha diffuso una nota stampa in cui viene chiaramente indicato che il kitesurf nella laguna dello Stagnone di Marsala non è più permesso. A supportare questa posizione ci sono le direttive della Regione Siciliana e del Ministero dell'Ambiente, che sottolineano la necessità di proteggere l'ecosistema della zona, parte della rete Natura 2000.

Secondo quanto riportato nella circolare del Ministero dell'Ambiente del 29 aprile 2024, qualsiasi evento turistico, sportivo o musicale che possa avere impatti significativi su habitat e specie di interesse comunitario deve essere preceduto da una Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA), come previsto dalla direttiva 92/43 CEE Habitat. Questo protocollo serve a valutare i potenziali effetti negativi che tali eventi possono avere sull'ambiente naturale.

La Regione Siciliana ha recepito queste direttive e ha inviato comunicazioni specifiche a comuni, ex province, enti gestori dei siti protetti e forze dell'ordine, indicando che nessun evento deve essere autorizzato senza una preventiva valutazione dei possibili danni all'ecosistema locale.

La Reazione di Legambiente

Legambiente ha ribadito l'importanza di rispettare queste direttive per proteggere la flora e la fauna dello Stagnone. "Il kitesurf nella laguna dello Stagnone non si può fare! E questa volta non siamo noi a dirlo, ma lo dicono il Ministero dell’Ambiente e la Regione Siciliana", afferma il comunicato.

Legambiente ha inoltre esortato il Comune di Marsala e l'Ente Gestore della Riserva dello Stagnone a revocare le autorizzazioni già rilasciate per i campionati di kitesurf programmati nei prossimi giorni.

Le Direttive Ministeriali

La circolare del Ministero dell'Ambiente evidenzia che l'organizzazione di eventi potenzialmente dannosi per l'ambiente, soprattutto in periodi delicati per la fauna selvatica, come il periodo riproduttivo, deve essere attentamente regolamentata. Ogni iniziativa che potrebbe avere un impatto significativo sui siti Natura 2000 deve essere soggetta a una rigorosa Valutazione di Incidenza.

Impatto sul Turismo e lo Sport

Questa decisione rappresenta un colpo significativo per il turismo sportivo nella regione, che ha visto il kitesurf diventare una delle attività più popolari negli ultimi anni. Tuttavia, la protezione dell'ambiente e la conservazione delle aree naturali protette sono prioritarie per garantire la sostenibilità a lungo termine della laguna dello Stagnone.

Conclusione

La tutela dell'ecosistema dello Stagnone è una questione di fondamentale importanza, e le direttive ministeriali e regionali mirano a garantire che qualsiasi attività svolta nella zona rispetti pienamente le norme ambientali. Legambiente continuerà a vigilare affinché queste direttive vengano applicate, proteggendo così uno degli habitat naturali più preziosi della Sicilia.