Un weekend di scoperte. Gli eventi culturali e gastronomici in provincia di Trapani

06/07/2024 06:00:00

Questo weekend, la provincia di Trapani si anima con una ricca offerta di eventi culturali, gastronomici e artistici.

A Gibellina, l'iconico Fabrizio Bentivoglio renderà omaggio a Ennio Flaiano nell'ambito delle Orestiadi 2024. Trapani ospiterà DeGusti Arte - Summer Edition, una celebrazione dell'enologia e dell'arte siciliana, mentre San Vito Lo Capo sarà teatro di "Terr'eMare", un festival tra saperi e sapori. Non mancano le iniziative a Segesta, Custonaci, Marsala e Alcamo, che promettono un fine settimana all'insegna della cultura e del divertimento.

GIBELLINA - Sabato 6 luglio, alle ore 21:00, si terrà presso il Baglio di Stefano l'evento "Lettura Clandestina" per le Orestiadi 2024. Fabrizio Bentivoglio, accompagnato dalle musiche in scena del contrabbassista Ferruccio Spinetti, renderà omaggio a Ennio Flaiano nel cinquantenario della sua scomparsa. Il reading, tratto dall'antologia postuma "La solitudine del satiro", è coordinato da Elena Marazzita e prodotto da AidaStudio Produzioni. Flaiano, celebre per i suoi aforismi e per il suo ruolo nella vita intellettuale italiana del dopoguerra, verrà ricordato attraverso una selezione dei suoi articoli, letti da Bentivoglio con l'accompagnamento musicale di Spinetti. Qui maggiori informazioni: https://www.fondazioneorestiadi.it/eventi/lettura-clandestina/ In apertura, sabato 6 luglio alle 19.30, andrà in scena una riflessione poetica, per ricordare Ludovico Corrao, che attraverso le poesie scelte da Francesca Corrao e lette da Enrico Stassi e Mara Teresa Coraci, racconti il Mediterraneo in un momento storico così delicato e difficile. Info per biglietti: I biglietti sono acquistabili online sul sito www.fondazioneorestiadi.it e su Vivatiket.com - Info: www.fondazioneorestiadi.it - tel. 0924/67844

TRAPANI - Fino a domenica 7 luglio, la Piazza Ex Mercato del Pesce ospita DeGusti Arte - Summer Edition, un evento che celebra l'enologia, la gastronomia e l'arte siciliana. Organizzato dalla società Inkilo di Palermo, l'evento offre un'esperienza en plein air con espositori vitivinicoli e agroalimentari, aperto dalle 17:00 alle 24:00. Sabato 6 luglio: Presentazione di un contest per la migliore etichetta artistica, che evidenzia la sinergia tra arte e viticoltura; domenica 7 luglio: Premiazione del contest dell'etichetta, con un premio speciale creato dall'artista Raffaele Giacalone.

L'ingresso costa 10€ e include dieci degustazioni. Per maggiori dettagli e acquisto dei biglietti, visitare www.degustiarte.it.

SEGESTA - Fino al 18 luglio, il Parco Archeologico di Segesta ospita PHOS, un progetto multimediale ideato da Odd Agency in collaborazione con CoopCulture e il Parco Archeologico di Segesta. L'evento riflette sul rapporto tra uomo e natura attraverso il mito del fuoco, con un videomapping immersivo che unisce recitazione, musica e illustrazioni. Nato in risposta agli incendi del 2023, PHOS esplora il potere del fuoco come fonte di vita e di distruzione, sensibilizzando sull'uso etico del fuoco. Le rappresentazioni serali, ad eccezione del 12 luglio, si terranno alle 21:20 e alle 22:20. Prenotazioni su www.coopculture.it o al 0923 1990030.

SAN VITO LO CAPO - Il 6 luglio, nell'ambito della manifestazione "Terr'eMare – Castelluzzo tra saperi e sapori", in Piazza Don Vito Barraco a Castelluzzo si terranno un cooking show alle 19:00 con Nino Grammatico, Enrico Figuccia e Giovanni Torrente, seguiti da spettacoli di danza e un DJ set anni '90 con Santo Loreto e Gianni. Il 7 luglio, il programma prevede un raduno di auto d'epoca, un talk show intitolato "Castelluzzo e Màkari: prima di San Vito", un concerto rock di Jack & the Starlighters e un DJ set anni '90. L'evento si svolge a Piazza Don Vito Barraco e l'ingresso è libero. Le degustazioni hanno un costo di 7 euro.

CUSTONACI - Il 6 luglio a Baia Cornino, Custonaci, prosegue la Festa dei Mari con un ricco palinsesto culturale e gastronomico. In programma il workshop "Custonaci Bitcoin Valley" sulla blockchain e fintech, seguito da un cooking show con lo chef Andrea Maltese e intrattenimento serale con musica latina e reggaeton di Iveza e Noche de Traversura, DJ Michele Simonte e altri. Il 7 luglio inizia con la pulizia dei fondali guidata dall'apneista Giacomo Sergi. Nel pomeriggio, ci sarà un altro Villaggio Gastronomico, un cooking show con Gianni Zichichi, uno spettacolo teatrale comico e una serata conclusiva con DJ Ciccio Barbara e altri artisti.

TRAPANI- Il Conservatorio Antonio Scontrino presenta "A VOI L'ARPA". L'appuntamento è fissato per sabato 6 luglio alle ore 18,30 presso il Museo Regionale Agostino Pepoli. Info su http://www.constp.it/

MARSALA - Domenica 7 luglio alle ore 21:00, presso la terrazza Carpe Diem in Via Armando Diaz, sarà presentato il documentario "Tutti in scena, il teatro italiano in America di ieri raccontato dal teatro italiano a NY di oggi". Il documentario, diretto da Laura Caparrotti e prodotto dalla Kairos Italy Theater, Casa Italiana Zerilli-Marimo' at NYU e Secci Films, ripercorre la storia del teatro italiano negli Stati Uniti, dalle prime comunità di immigrati italiani alla vibrante scena teatrale di oggi a New York. Il film ha ricevuto riconoscimenti internazionali, inclusi il Premio per la migliore regia al Sidney World Fest 2023 e il Premio Silver allo Spotlight Documentary Festival awards 2023. L'evento sarà introdotto da Luana Rondinelli.

ALCAMO - Fino al 23 luglio, al MACA, Collegio dei Gesuiti, è possibile visitare la mostra collettiva intitolata "Terra di Mare". La mostra presenta le opere di 22 artisti, tra pittori e fotografi, inclusi Andrea Cerqua, Andy Kersch, Angela Scaramuzzi, e altri. Durante l'inaugurazione sarà presente il musicista Luca Mefalopulos, conosciuto come "Egeo", che eseguirà con voce e chitarra. La mostra è curata da Andrea Cerqua ed esplora il tema della leggendaria storia della nascita della Sicilia. È parte di un progetto triennale che celebra l'arte tra Sicilia e Lazio, promosso dall'associazione culturale "Fatto a Mano" e dalla rivista "Tracciati d'Arte". La mostra sarà aperta dal martedì al sabato, con orari mattutini dalle 9:30 alle 12:30 e pomeridiani dalle 16:30 alle 19:30, e la domenica dalle 16:30 alle 19:30.