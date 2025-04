03/04/2025 17:01:00

Domenica 6 aprile , alle 18:00, il Teatro Eliodoro Sollima di Marsala ospiterà il Duo Piras-Conte, protagonista della XXV Stagione Concertistica dell'Accademia Beethoven.

Il concerto offrirà un viaggio sonoro che spazia dalla musica classica al jazz, fino alle indimenticabili colonne sonore per il cinema. Francesca Piras, virtuosa del clarinetto, e Benedetta Conte, pianista di talento, uniranno le loro sensibilità artistiche in un concerto che esprimerà una rara intensità emotiva. Il programma includerà brani come la "Meditation" di Jules Massenet, la celebre "Rhapsody in Blue" di Gershwin, e un tributo a Ennio Morricone con colonne sonore tratte da film come C'era una volta il West e Nuovo Cinema Paradiso.

Il concerto, patrocinato dal Comune di Marsala e dall'Assemblea Regionale Siciliana, si inserisce nell’impegno dell'Accademia Beethoven di portare musica di alta qualità in Sicilia, celebrando 35 anni di attività.