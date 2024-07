Goletta Verde: la spiaggia di Trapani inquinata, critica quella di Marinella di Selinunte

19/07/2024 20:06:00

La recente campagna di monitoraggio delle acque siciliane da parte di Goletta Verde ha sollevato preoccupazioni significative per la provincia di Trapani. Dei tre punti monitorati nel territorio, due sono risultati fuori dai limiti di legge. In particolare, la spiaggia presso il pennello di fronte all'isola ecologica sul lungomare Dante Alighieri è stata classificata come "inquinata", mentre la spiaggia a Marinella di Selinunte, presso gli scarichi del depuratore a Castelvetrano, è risultata "fortemente inquinata".

Goletta Verde, l'iconica imbarcazione di Legambiente, prosegue il suo viaggio attraverso le coste italiane, mettendo in luce le problematiche ambientali che affliggono il nostro mare. Oggi la campagna è arrivata in Sicilia, con una conferenza stampa a Messina dove sono stati presentati i dati del monitoraggio. Tra i partecipanti Tommaso Castronovo, presidente di Legambiente Sicilia, Alice De Marco, portavoce di Goletta Verde, e altri rappresentanti locali.

La situazione complessiva non è rassicurante. Dei 25 punti campionati tra l'1 e il 9 luglio 2024, 10 hanno superato i limiti di legge, risultando inquinati o fortemente inquinati. Tra questi, la spiaggia presso il pennello fronte oasi ecologica e la spiaggia presso scarico depuratore in provincia di Trapani sono emersi come punti critici. In provincia di Palermo, la spiaggia la Praiola e altre aree hanno registrato concentrazioni batteriche sopra il limite stabilito dalla normativa.

Alice De Marco ha sottolineato l'urgenza di migliorare il sistema di depurazione della regione: "La Sicilia deve ancora lavorare molto sull’efficientamento del sistema di depurazione. I punti campionati a mare che sono risultati fuori dai limiti di legge sono un campanello d’allarme di una situazione critica non solo nelle foci dei fiumi. Ci auguriamo che le istituzioni sentano l’urgenza di intervenire per evitare nuove sanzioni dalla Comunità Europea."

Tommaso Castronovo ha aggiunto: "Non possiamo più accettare situazioni diventate croniche come il lungomare di Galatea ad Aci Trezza. Legambiente Sicilia farà un esposto alla procura sperando che questa situazione cronica possa essere finalmente affrontata e risolta."

Un punto di particolare preoccupazione è il lungomare Galatea ad Aci Trezza, dove l'inquinamento da mancata o inefficiente depurazione è una questione annosa. Legambiente ha deciso di monitorare questi punti critici anche nei mesi precedenti la campagna estiva, per avere un quadro più completo della situazione.