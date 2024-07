Mafia, processo Hesperia. Attesa per oggi la sentenza a Marsala

23/07/2024 06:00:00

È attesa per oggi la sentenza del processo Hesperia, scaturito dall'omonima operazione antimafia che il 6 settembre 2022 ha portato all'arresto di presunti affiliati e fiancheggiatori di Cosa Nostra nelle città di Marsala, Mazara del Vallo e Campobello di Mazara. Il processo, che si svolge davanti al Tribunale di Marsala, presieduto da Vito Marcello Saladino, vede sette imputati e altrettante richieste di condanna, con pene che vanno da un anno e mezzo a dieci anni di carcere.

L’indagine “Hesperia” portò all’arresto di 33 persone: 21 in carcere e 12 ai domiciliari. Tra loro, molti nomi noti della criminalità organizzata di Marsala, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara e Castelvetrano, ma anche diversi volti nuovi. Le accuse a vario titolo contestate agli indagati sono associazione di tipo mafioso, estorsione, turbativa d’asta, reati in materia di stupefacenti, porto abusivo di armi, gioco d’azzardo e altro, tutti aggravati dal metodo e dalle modalità mafiose

Le accuse e le difese

Il caso più eclatante è quello del 51enne marsalese Stefano Putaggio, per il quale il pm della Dda di Palermo, Pierangelo Padova, ha chiesto una pena di dieci anni di carcere. Putaggio, noto agente immobiliare e attivista del M5S, è accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'accusa riguarda una "sensalìa" di duemila euro versata da Giuseppe Sturiano per l'assistenza nell'acquisto di un immobile messo all'asta per circa 400 mila euro.

Durante l'ultima udienza, l'avvocato difensore Vito Daniele Cimiotta ha sottolineato che lo stesso Sturiano ha dichiarato in aula di non essere stato minacciato né di aver avuto timori, ma di aver pagato perché riteneva giusto compensare l'opera svolta da Putaggio e dal defunto Antonino Lombardo. Cimiotta ha inoltre evidenziato che chi ha paura della mafia non aspetta mesi per pagare, come ha fatto Sturiano, che alla fine ha versato solo duemila euro invece dei quattromila richiesti.

Le richieste del PM

Il pubblico ministero Pierangelo Padova ha avanzato richieste di condanna per tutti gli imputati, con pene variabili a seconda delle responsabilità individuali. La pena più severa è stata richiesta per Putaggio, mentre altre pene, che vanno da un anno e mezzo a dieci anni di carcere, sono state sollecitate per gli altri imputati coinvolti.

Queste le altre richieste: sei anni di carcere e 9 mila euro di multa per Vito De Vita, di 46 anni, cinque anni e 7 mila euro di multa per Riccardo Di Girolamo, di 45, cinque anni per Filippo Aiello, di 77, quattro anni e 6 mila euro di multa per Lorenzo Catarinicchia, di 43, anche loro di Marsala, un anno e mezzo ciascuno per Nicolò e Bartolomeo Macaddino, di 63 e 59 anni, di Mazara del Vallo.



L'abbreviato

Lo scorso Dicembre l gup di Palermo Ermelinda Marfia ha condannato con il rito abbreviato 27 sodali di Matteo Messina Denaro, tra boss, gregari, estortori e favoreggiatori tutti appartenenti al clan mafioso di Campobello di Mazara. La pena più severa , 20 anni di carcere, è stata inflitta al 67enne campobellese Francesco Luppino , considerato il vero braccio destro del defunto Messina Denaro perché da lui aveva ricevuto la delega alle nomine dei reggenti dei mandamenti ma anche alla gestione degli appalti e degli affari.A 20 anni è stato condannato anche il marsalese Francesco Giuseppe Raia.

Queste le pene inflitte agli altri imputati: 4 anni e 4 mesi a Paolo Bonanno, 6 anni a Leonardo Casano, 18 ad Antonino Cuttone, 9 anni e 4 mesi a Vito Gaiazzo, 4 anni e 4 mesi a Girolamo Causi, 4 anni e 4 mesi a Jonathan Lucchese, 4 Annie. 4 mesi a Marco Manzo, 5 anni e 4 mesi ad Antonino Nastasi, 8 anni e 8 mesi ad Antonino Pace, 6 ani e 4 mesi a Vincenzo Pisciotta, 5 anni a Giuseppe Prinzivalli, 5 anni a Francesco Pulizzi, 12 anni ad Antonino Raia, 20 a Francesco Raia, 8 anni e 8 mesi a Tiziana Rallo, 4 anni e 4 mesi a Vito Rallo, 6 anni a Vincenzo Rallo, 6 anni e 8 sei a Carmelo Salerno, 5 anni e 8 mesi a Giuseppe Salerno, 5 anni e 4 mesi a Giuseppe Speciale, 18 anni a Vincenzo Spezia, 4 anni e 4 mesi a Francesco Stallone, 4 anni e 2 mesi a Rosario Stallone, 6 a Michele Vitale.