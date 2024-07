I fatti del 23 Luglio: morti a Scampia, Harris raccoglie fondi, Trump all'attacco

23/07/2024 07:16:00

E' il 23 Luglio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il crollo di un ballatoio nella notte a Scampia ha provocato la morte di due persone e almeno 13 feriti, tra i quali 7 bambini

• Kamala Harris raccoglie il sostegno dei democratici e 81 milioni di dollari nelle prime 24 ore della sua corsa verso le elezioni di novembre

• Trump e Vance attaccano Biden e accusano i democratici di aver mentito sulle reali condizioni del presidente. Ora chiedono che si dimetta e minacciano ricorsi

• Il ministro Fitto ha presentato il rendiconto sul Pnrr: tempi e volumi delle spese sono stati rispettati. Palazzo Chigi plaude

• Giorgia Meloni ha incontrato il neo presidente del Consiglio europeo, il portoghese Antonio Costa: è un primo passo per riavviare il dialogo con i vertici Ue dopo il no di FdI alla von der Leyen





• La cuoca Benedetta Rossi, creatrice di GialloZafferano e di Fatto in casa da Benedetta, ha ceduto il suo piccolo “impero del cibo” alla Mondadori per poco meno di 7 milioni di euro

• Alberto Muraglia, il vigile divenuto famoso suo malgrado per una foto in mutande, ha ottenuto 227.000 euro di arretrati dal Comune di Sanremo. Era stato assolto dall’accusa di assenteismo

• Fabio Ciciliano è il nuovo capo della Protezione civile. È stato l’autore del risanamento di Caivano

• Un avvocato romano, Mauro Dainelli, è stato aggredito per aver chiesto al proprietario di un grosso cane di tenerlo al guinzaglio. Il professionista era in pizzeria con moglie e figli

• Paul Watson il capitano ambientalista che ostacola il lavoro delle baleniere giapponesi è stato arrestato in Groelandia in esecuzione di un vecchio mandato di cattura. Il marinaio stava per partire per una nuova missione a protezione dei cetacei

• Il ministro della Giustizia Nordio ha riscontrato «anomalie» nel caso Toti e ha aggiunto che sta valutando se procedere con un’ispezione

• Tre giovani detenuti sono evasi dal carcere minorile di Casal del Marmo a Roma: due sono già stati rintracciati e bloccati

• La Cassazione ha condannato l’amministrazione comunale di Albissola Marina, in Liguria, a risarcire due turisti che erano stati disturbati dal chiasso di una festa di paese

• Federico Vanelli, nuotatore medaglia di bronzo ai Mondiali di Budapest 2017, ha salvato un ragazzino di 12 anni che stava per affogare nell’Adda

Titoli

Corriere della Sera: Harris lancia la sfida a Trump

la Repubblica: Harris corre da sola

La Stampa: America, scommessa Harris

Il Sole 24 Ore: Transizione 5.0: portale per l’impresa/ Intelligenza artificiale: tutor per le Pmi

Avvenire: Primi sì per Harris

Il Messaggero: Kamala alla conquista dei dem

Il Giornale: Bugie, errori e ombre/ Tutti i dubbi su Kamala

Leggo: Harris corre verso la nomination

Qn: Lo scatto di Kamala

Il Fatto: Tutti dicono Kamala/ (in assenza di meglio)

Libero: Le truppe Kamalate

La Verità: Stop a Emiliano che scheda/ gli studenti non vaccinati

Il Mattino: Pnrr, ultimato il 92% delle gare

il Quotidiano del Sud: L’elezione più pazza del mondo

il manifesto: Harris ti presento Trump

Domani: Harris prepara la sfida a Trump/ I democratici compatti su di lei