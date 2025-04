11 Aprile: Cina, dazi al 145%. Prada compra Versace. Si fa vedere il Papa

11/04/2025 07:01:00

E' l'11 Aprile 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Gli Usa hanno precisato che i dazi che gravano sui prodotti cinesi sono del 145% (a quelli più recenti al 125 vanno sommati quelli al 20 imposti a febbraio)

• L’Ue ha bloccato per 90 giorni l’entrata in vigore dei contro-dazi

• Wall Street ha chiuso in negativo, le Borse europee invece hanno chiuso in rialzo. L’euro è salito a 1,1228 dollari, il livello più alto da luglio 2023

• Un senatore democratico vuole che si indaghi per verificare se Trump ha commesso il reato di insider trading, quando poco prima dell’annuncio della sospensione dei dazi scrisse su Truth che era «un ottimo momento per comprare» (sottinteso: azioni)

• Trump ha eliminato le restrizioni alla pressione nelle tubature, introdotta da Biden per risparmiare l’acqua

• La Russia ha liberato una prigioniera russo-statunitense, e gli Usa in cambio hanno liberato un carcerato russo-tedesco

• Il direttore dell’agenzia dell’immigrazione statunitense ha detto che la gestione dei migranti deve somigliare a «Amazon Prime, ma con gli esseri umani»

• Prada ha acquistato Versace per 1,25 miliardi di euro (da Capri Holdings, che sette anni fa la comprò per 1,8 miliardi)





• Il Papa si è fatto vedere nella basilica di San Pietro, dove ha salutato i restauratori al lavoro sull’altare. Era in carrozzella, accompagnato, vestito in modo dimesso

• A Ravenna Carlo, Camilla e Mattarella hanno partecipato al consiglio comunale in ricordo dell’80esimo anniversario della liberazione della città dal nazifascismo. Poi hanno passeggiato tra gli stand allestiti dagli agricoltori locali, visitato la tomba di Dante e ammirato i mosaici bizantini

• L’Istat ha creato un nuovo codice Ateco, il 96.99.92, che si riferisce ai «servizi di incontro ed eventi simili», e perciò è valido anche per i servizi di prostituzione

• La conta dei morti nel crollo del tetto di una discoteca a Santo Domingo è arrivata a 221. Tra le vittime c’è anche un cuoco catanese che lavorava sull’isola

• A New York un elicottero turistico è finito nel fiume Hudson, tutte e sei le persone a bordo (una famiglia di spagnoli e il pilota) sono morte

• A Bologna una donna è precipitata dal balcone di casa. Si pensava a un suicidio, ma ora si cerca l’ex compagno, irrintracciabile, che in passato l’aveva maltrattata

• Un operaio trasfertista che segnalava la presenza di un cantiere sventolando una bandiera è morto investito da un camion, sulla tangenziale di Bologna

• Ieri mattina un camion è andato a fuoco in una galleria, sulla A12 in Liguria. Non ci sono feriti, ma le code sono durate fino a sera, e l’autostrada riaprirà solo oggi

• I 40 migranti che ieri dovevano essere trasferiti dal cpr di Brindisi al centro in Albania non sono ancora partiti. Forse partiranno oggi, a bordo della nave Libra

• Meloni ha cancellato gli impegni del fine settimana (non andrà al Salone del Mobile a Milano) per prepararsi al viaggio a Washington del 17 aprile

• Sembra che il Pd voglia candidare Fico del M5s a governatore della Campania (e vuole che si vieti l’uso dei social prima dei 15 anni d’età)

• Il M5s vuole invitare in Senato l’ambasciatore russo in Italia Alexey Paramonov

• Nordio ha detto che se le carceri sono affollate non è colpa del governo ma «di chi commette reati» e «della magistratura che li mette in prigione»

• In Turchia è stata profanata la tomba di Ahmet Mattia Minguzzi, il ragazzo ucciso per strada a Istanbul a gennaio

• Dal carcere Mark Samson ha scritto una lettera dove chiede perdono a Ilaria Sula, che ha ucciso. I familiari della giovane hanno definito la lettera «inappropriata, fuori luogo e fuori tempo»

• La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per il 41bis al boss Morabito, che oggi ha 92 anni e l’Alzheimer

• Sono stati prosciolti i cinque medici imputati per la morte di Camilla Canepa, la ragazza che si spense dopo aver ricevuto una dose del vaccino Astrazeneca

• A Firenze due senza tetto sono morti («per cause non traumatiche») nella stessa piazza a poche ore di distanza l’uno dall’altro

• Nelle vacanze di Pasqua e del Primo Maggio a Roma arriveranno, nel complesso e più o meno, 2,4 milioni di turisti

• In Europe League la Lazio ha perso 2-0 contro i norvegesi del Bodø/Glimt, e in Conference League la Fiorentina ha vinto 2-1 contro gli sloveni del Celje

• A Montecarlo Berrettini è stato battuto da Musetti, che stasera sfiderà Tsitsipas

• È stata prodotta una Barbie con le fattezze del giocatore di basket LeBron James

• È stato presentato il programma del prossimo festival di Cannes (13-24 maggio). In concorso c’è anche un film italiano, Fuori di Mario Martone

• A maggio uscirà il nuovo romanzo di Roberto Saviano, L’amore mio non muore, e a ottobre il nuovo romanzo di Thomas Pynchon, Shadow Ticket

• La Rai ha diffidato il comune di Sanremo dal concedere il marchio del festival ad altre emittenti

• Sono morti l’allenatore olandese Leo Beenhakker, l’imprenditore biellese Alberto Barberis Canonico, lo scacchista islandese Fridrik Olafsson, il giornalista Guido Bossa

Titoli

Corriere della Sera: Cina, dazi al 145%: cade Wall Street

la Repubblica: Wall Street a picco / non crede a Trump

La Stampa: Trump, la scoperta dell’Europa

Il Sole 24 Ore: Escalation con la Cina, Wall Street crolla / I dem Usa: indagare su insider di Trump

Avvenire: Voglia di trattare

Il Messaggero: Dazi, la Ue tratta con la Cina

Il Giornale: Anche Wall Street / ora scarica Trump

Leggo: Dazi, l’ora della trattativa

Qn: Europa, no ai controdazi / Trump: tratterò con la Ue

Il Fatto: Chi è spiato in Italia? / Lo sanno gli israeliani

Libero: La corsa all’oro

La Verità: Il Pd: guai se la Meloni ottiene / vantaggi per l’Italia da Trump

Il Mattino: Europa-Cina, dialogo sui dazi

il Quotidiano del Sud: L’America non crede a Trump

il manifesto: Stallo e strisce

Domani: Le Borse non si fidano più di Trump / Dazi più alti alla Cina, Wall Street giù