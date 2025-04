Buongiorno24 dell'11 Aprile 2025

11/04/2025 09:05:00

Nella puntata di oggi, 11 aprile 2025, di Buongiorno24:

Tragedia a Marsala: turista americano trovato morto per un malore improvviso

Un turista americano è stato ritrovato privo di vita nella sua stanza d'albergo a Marsala. Inutili i soccorsi: l’uomo, probabilmente colpito da un malore improvviso, era già deceduto all’arrivo del personale sanitario. Indagini dei Carabinieri in corso per chiarire l’accaduto.

Palermo, asportata d'urgenza cisti ovarica da record: pesava quasi 20 chili

Una donna di 56 anni è stata operata d’urgenza all'ospedale Ingrassia di Palermo per l’asportazione di una cisti ovarica di dimensioni eccezionali: 30 centimetri per quasi 20 chili di peso. L'intervento, eseguito dall'équipe guidata dalla direttrice Laura Giambanco, è perfettamente riuscito.

Trapani celebra il 173° anniversario della Polizia di Stato

Solenne e partecipata cerimonia ieri a Trapani per i 173 anni della fondazione della Polizia di Stato. Dopo la deposizione di una corona ai piedi della targa commemorativa nella Questura, le celebrazioni sono proseguite in Piazza Municipio con la partecipazione delle istituzioni locali, studenti e cittadini. Il Questore Giuseppe Felice Peritore ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra forze dell'ordine e cittadini per la sicurezza della comunità.

Palermo, aggrediti due soccorritori del 118 accusati di ritardo: ma erano arrivati in otto minuti

Momenti di tensione ieri vicino al centro commerciale Forum, a Palermo: due operatori del 118 sono stati aggrediti e picchiati dai familiari di una donna colpita da malore, che li accusavano di aver tardato nei soccorsi. In realtà, l'intervento era avvenuto in soli 8 minuti dalla chiamata.

Fridays for Future torna a Trapani per il clima: oggi lo sciopero globale

Oggi, venerdì 11 aprile 2025, tornano in piazza a Trapani e in tutto il mondo i giovani del movimento Fridays for Future per lo sciopero globale per il clima. Una giornata per chiedere azioni concrete contro l’emergenza climatica e per un futuro sostenibile.

Come ogni venerdì, Vittorio Alfieri commenta con noi l'immagine della settimana.

Allerta meteo in Sicilia: venti di burrasca e temperature in forte aumento tra domenica e lunedì

Previsti venti molto forti, soprattutto sui versanti tirrenici e sullo stretto di Sicilia, e un repentino aumento delle temperature nella giornata di domenica e lunedì.

