"Quanti rifiuti tra Sibiliana e Capo Feto: ho perso la speranza in Petrosino"

08/08/2024 09:25:00

Gentile direttore di Tp24,

approfitto del suo giornale per rivolgermi all'illustrissimo Signor Sindaco, ed al caro cittadino Petrosileno: con molta tristezza e altrettanta delusione noto il crescente degrado di questo lembo di terra della Sicilia occidentale.

Come tanti cittadini/turisti ogni mattino percorso diversi chilometri, a piedi e in bicicletta, a piedi lungo il tratto del litorale a Sud di Marsala tra Sibiliana e Capo Feto.

Che dire? Un percorso con un paesaggio selvaggio e bellissimo deturpato da rifiuti di qualsiasi genere abbandonati ovunque. Bottiglie d vetro, cassette di legno e bottiglie di plastica, pannolini e accessori per la pesca.

Inoltre i vari cestini raccolta rifiuti distribuiti su tutto il litorale vengono utilizzati dai residenti per lo smaltimento dell'umido: i cani randagi ringraziano.

Ho chiesto ai residenti il perché di questa incuria e inciviltà ma ormai pare che la spazzatura sia invisibile ai loro occhi, fa parte del contesto con la recita del solito mantra: "tra 10 anni tutto cambierà, devi essere paziente".

Dopo svariati decenni ho perso la speranza e la fiducia in una Petrosino più civile e responsabile, in un Petrosileno più civile e innamorato del proprio territorio.

Buona estate a tutti e portate a casa i rifiuti dei vostri pic-nic in spiaggia.

R.M.