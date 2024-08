 Comune di Trapani, concorso per addetto stampa da rifare: la graduatoria è scaduta

08/08/2024 05:54:00

Il Comune di Trapani dovrà indire un nuovo concorso per addetto stampa. Nonostante la vincitrice fosse stata individuata più di due anni fa, non è mai stata assunta a causa di ritardi nell'approvazione del bilancio comunale. Anche dopo l'approvazione del bilancio a giugno, il sindaco Tranchida non ha dato seguito alle richieste di Assostampa di procedere all'assunzione.

Una situazione che ha sollevato non poche polemiche. "Purtroppo la graduatoria è scaduta e occorrerà rifare il concorso", ametteil deputato regionale del Pd Dario Safina nel corso di una trasmissione televisiva rispondendo a una domanda del segretario provinciale di Assostampa, Vito Orlando.

Il concorso era stato bandito nel dicembre 2020 proprio ad opera di Safina, allora assessore comunale, ed esitato da una commissione dove era presente un componente indicato dall'Ordine dei giornalisti di Sicilia. La graduatoria e la nomina del vincitore del concorso era stat pubblicata il 18 gennaio 2022.

La vincitrice non è mai stata chiamata in servizio perché l'amministrazione non era riuscita ad approvare gli strumenti contabili e di bilancio. Solo lo scorso 12 giugno il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione triennale, l'ultimo mancante per poter tornare ad assumere. E pochi giorni dopo l'Associazione siciliana della stampa, a firma del segretario regionale Giuseppe Rizzuto, aveva chiesto al sindaco Tranchida "l'immediata immissione in servizio del vincitore del concorso per giornalista pubblico", senza ricevere risposta dal primo cittadino.

Nel frattempo la vincitrice del concorso incassa la piena solidarietà dei colleghi. "Siamo a fianco della collega - ha commentato Orlando - per ogni iniziativa ritenga intraprendere. Di questo caso, unico in Italia, informeremo la segreteria nazionale della Fnsi e chiederemo un intervento immediato del sindacato unitario dei giornalisti".