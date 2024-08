Meteo pazzo in Sicilia. Grandinate, neve e caldo. E oggi c'è l'allerta gialla

28/08/2024 06:15:00

L’estate 2024 continua a sorprendere la Sicilia con condizioni meteorologiche imprevedibili, caratterizzate da temporali, grandinate e persino neve in alta quota. Nella giornata di oggi, mercoledì 28 agosto, sono previsti fenomeni temporaleschi che interesseranno in particolare le zone costiere delle province di Messina e Agrigento, con possibilità di rovesci anche nelle aree interne della provincia di Catania. Palermo, invece, dovrebbe rimanere asciutta, con prevalenza di schiarite.

Un evento meteorologico particolarmente significativo ha coinvolto l’Etna, dove le temperature sono crollate al punto da imbiancare le cime del vulcano, sopra i 3.000 metri. Le immagini delle telecamere dell'INGV Osservatorio Etneo mostrano l'Etna con le cime innevate, un fenomeno insolito per questo periodo estivo. Questo repentino calo delle temperature ha colpito l'intera area, portando anche piogge battenti in alcuni paesi ai piedi del vulcano.

Nel sud-est della Sicilia, le città di Modica e Scicli sono state investite da una violenta grandinata nel pomeriggio, trasformando un normale pomeriggio estivo in un evento straordinario. Alle 16:00 circa, una pioggia di chicchi di grandine di grandi dimensioni ha coperto le strade in pochi minuti, con alcuni chicchi grandi quanto una palla da ping pong, causando danni a veicoli e abitazioni. Anche in queste zone, fortunatamente, non si segnalano feriti.

Simile la situazione nella vicina Scicli, dove la grandine ha colpito il centro storico, costringendo turisti e residenti a cercare riparo. A Ragusa, un temporale con pioggia abbondante ha creato qualche disagio, mentre a Marina di Ragusa il maltempo ha sorpreso i bagnanti, svuotando rapidamente la spiaggia.

La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico, alle 24:00 di oggi, mercoledìì 28 agosto 2024. L’allerta è stata classificata come gialla per tutta la regione, con raccomandazioni a prestare attenzione ai fenomeni temporaleschi e ai rischi associati.

Guardando ai prossimi giorni, da giovedì in poi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche grazie al rinforzo dell'alta pressione, che porterà stabilità e sole sulla maggior parte della regione, con solo una lieve variabilità diurna nelle zone interne. Le temperature sono destinate a salire, con picchi che nel weekend potrebbero superare i 36°C nelle aree interne centro-orientali, riportando un clima tipicamente estivo. Tuttavia, l’episodio odierno di neve sull’Etna e grandine nel sud-est serve a ricordare la variabilità del clima siciliano anche in piena estate.